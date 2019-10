Impiden padres de familia de Amozoc edificación de gasera

El alcalde Mario de la Rosa aseguró que su gobierno estará al pendiente y que toda decisión será apegada a la ley.

Luego de que el pasado jueves, 17 de octubre de 2019, padres de familia de diversos comités educativos impidieran se siguiera con la construcción de una gasera en el barrio de San Ángel del municipio de Amozoc, permisos que fueron otorgados por la pasada administración encabezada por José Cruz Sánchez Rojas, pero que no acreditan los requerimientos de Protección Civil.

De acuerdo con los padres de familia y directivos acudieron al ayuntamiento para externar su rechazo a la construcción de la gasera que se edifica en el barrio de San Ángel, pues es un riesgo latente la integridad de los alumnos que acuden a diario a los diversos planteles que se sitúan en dicha zona; argumentaron que, sin un análisis, la pasada administración 2014-2018 otorgó los permisos para la construcción de esta gasera y en ningún momento fueron notificados, ni tomados en cuenta.

“Aquí hay muchas irregularidades y no fue cosa del presidente Mario (de la Rosa Romero), fue del comité del presidente del año pasado por que esas personas no tenían la más mínima idea de lo que era protección civil”, refirió Carmen Rosales integrante del comité de la escuela Telesecundaria Xicohténcatl quien refirió que la primera escuela se ubica aproximadamente a 4 metros de distancia, la segunda a 50 metros y la última a 150 metros a la redonda.

En su intervención, el edil, De la Rosa Romero quien estuvo acompañado por regidores y personal de Protección Civil del Estado dejó en claro que las decisiones que se tomen serán por parte de todo el Cabildo “y todo será apegado a la ley, si hay algo inconcluso la empresa será la responsable de solucionarlo y aprobarlo ante los tres gobiernos”.

Y agregó que este encuentro con las autoridades del Estado y municipal, con integrantes de la empresa “ADVICE GLOBAL STATION S.A de C.V.”, encargados de la construcción de una gasera, y con padres de familia de las escuelas Telesecundaria Xicohténcatl, el Preescolar Mariano Arista y la Primaria Emperador Cuauhtémoc, es a petición de los ciudadanos de Amozoc “nos debemos al pueblo y ellos son los que piden que las cosas sean claras”.

Sin documentos

En tanto, el representante y accionista de la empresa gasera, Juan Carlos Celorio alegó que la construcción cuenta con todos los permisos, aunque no presentó pruebas contundentes ni documentos claros que lo avalaran, afirmando que está dispuesto a que los tres niveles de gobierno revisen nuevamente su situación; además, ante esta declaración enfatizó que se ampararía y seguiría con el avance de su obra ya que está al 40 por ciento.

Finalmente, los acuerdos que se tomaron fueron que la empresa “ADVICE GLOBAL STATION S.A de C.V.” tendrá la supervisión de las dependencias que sean necesarias para que compruebe que todo está apegado a la ley y no representa daño alguno; el Ayuntamiento también pidió una copia completa de toda acción legal para que sea analizado en cabildo y descartar problemáticas futuras, y los vecinos y padres de familia dijeron que con el apoyo de la comuna y si no hay anomalías respetaran la construcción de la gasera, pero en caso de que no sea así, serán ellos quienes tomen otras medias.