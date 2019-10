Recibe egresada de UDLAP Premio Pfizer

Claudia Mariela Brenis Gómez obtuvo el premio a la excelencia académica otorgado por el Instituto Científico Pfizer.

Claudia Mariela Brenis Gómez, egresada de la Licenciatura en Médico Cirujano de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), obtuvo el premio Pfizer a la excelencia académica otorgado por el Instituto Científico Pfizer.

Esta condecoración es otorgada a los estudiantes de medicina del país con mejores promedios de las universidades afiliadas a la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, A.C. (AMFEM).

“Este premio se otorga cada año a los estudiantes de medicina que tengan el mejor promedio de su generación y que además cumplan con ciertos requisitos de su currículum. Pfizer lanza cada año una convocatoria en la cual se pide a las facultades y escuelas de medicina de México nombren a los mejores estudiantes de esta área para que por sus méritos escolares. Yo envié mis papeles y al final fui unas de las seleccionadas”.

Claudia Mariela cuenta con una destacada trayectoria académica con un destacado promedio de 9.7.

“Otras actividades que realicé y que incluí en los requisitos para obtener este premio fue que mi servicio social lo hice en investigación, trabajando específicamente con “estrés oxidativo” en la hipertensión arterial y los efectos de los fármacos antihipertensivos sobre esta. Este trabajo lo presenté recientemente en el Congreso Nacional de Ciencias Fisiológicas y lo voy a presentar en el Congreso Nacional de Cardiología”.

Por otro lado, la egresada UDLAP dio a conocer que este año participaron aproximadamente 130 escuelas del país y se seleccionaron a 66 jóvenes.

Finalmente, la estudiante agradeció a la UDLAP la formación académica que les brinda a sus estudiantes:

“Siento que la universidad no sólo me dio la parte académica sino también me hizo crecer personalmente y buscar siempre dar un paso más en la carrera".