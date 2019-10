Entre discusiones y subsidios arrancó el descuento del pasaje para estudiantes

Los estudiantes de todos los niveles pagarán $6.00 en microbuses y $5.50 en combis.

En medio de negociaciones de subsidio y de acusaciones de que se aplica al descuento a todos los estudiantes, arrancó el primer día de la tarifa preferencial en el transporte público.

En sendas entrevistas, el secretario de educación Guillermo Arechiga Santamaría y transportistas, confirmaron que el gobierno propuso un subsidio de 1.5 pesos por pasaje de estudiante.

Pero las negociaciones aún no terminan, señalaron ambas partes, por lo que las reuniones continuarán esta semana para que quede claro la operatividad del subsidio.

Mientras tanto, durante el transcurso del día hubo decenas de reportes de que choferes de las unidades colectivas no respetaban la tarifa preferencial, ni siquiera a jóvenes que llevaban uniformes de sus respectivas escuelas.

La negociación

La propuesta de 1 peso 25 centavos de subsidio por cada estudiante que aborde unidades está en la mesa de negociaciones, coincidieron en señalar transportistas y autoridades.

Ahora se analizará además la logística u operatividad para que esos recursos lleguen a los transportistas de parte del gobierno estatal.

Entrevistado luego de la jornada ciudadana, Guillermo Aréchiga, señaló que aún están revisando el tema luego de que el gobierno tiene toda la disponibilidad hacer el esfuerzo económico y buscar que el transporte realmente se mejore.

“No está concluido quiero dejarlo claro. Yo quedé de volverlo analizar con todos ellos, con cada uno para ver sus rutas, derroteros y lo veremos en próximos días”, comentó el funcionario estatal.

Por su parte Jorge Rito Méndez Gómez, representante de los concesionarios de la Ruta Remanente, comentó a Intolerancia Diario, que las negociaciones continúan, luego de la propuesta del gobierno estatal.

“Va a haber más pláticas, para cerrar sábado o domingo las negociaciones completas y ver la operatividad”, señaló el concesionario.

“Estamos en stand by, no se ha cerrado el dialogo, no estamos en pleito con la autoridad y estamos en la disposición a ver como nos apoyan, ese es el compromiso”, dijo.

Indicó que como por el momento no hay mecanismos de contabilizar a los usuarios, por lo menos en la ruta Remanente, los choferes tienen que dar una cuenta normal.

“Es a la buena de Dios”, dijo al señalar que no hay estabilidad en las cuentas, “ahorita los choferes son los ganones, ayer se le explicaba a la autoridad cómo controlaríamos el pasaje”, explicó.

“Los mexicanos somos rechingones para burlar lo que se nos presente, ya cualquiera va a llegar con su mochilita”, señaló el transportista.

“Desde que se anunció nos se ha subido la cuenta, porque no hay estabilidad”, dijo

-¿Pero si hubo reportes de incremento a los choferes?

-Algunos compañeros sí lo aplicaron, pero en Remanente no, somos de pasaje de estudiantes, vamos a Ciudad Universitaria, hasta el Centro Escolar Morelos, pura escuela.

“Hasta nos fue peor”, dijo al referir que el 80 por ciento de su pasaje son estudiantes, por lo que el fin de semana casi nadie trabaja en la ruta.

“El fin de semana casi nadie trabaja, porque el 80 por ciento de nuestros clientes son estudiantes”, dijo al referir que de las 169 unidades de la ruta Remanente, solo salen 50 los sábados y domingos.

Comentó que siguen las pláticas, con el afán de que haya apoyo mutuo con las autoridades. “Vamos a salir en un feliz matrimonio, estoy convencido que va a salir la foto bien”, dijo en broma.

El lunes pasado se evitó un paro de labores de transportistas al ofrecer el gobierno de Puebla el subsidio de 1 peso con 25 centavos por estudiante.

Luego de una reunión entre más de 45 representantes concesionarios con autoridades de la Secretaría del Transporte, aceptaron no parar sus unidades.

De este modo continuarán las negociaciones con las autoridades, debido a que aún no es clara la forma en que se pagará el subsidio o como se contabilizarán a los estudiantes que suban a las unidades.

Además en la reunión se habló que habrá una credencialización a los alumnos, lo cual llevará a cabo el gobierno, para que cada documento entregado sea certificado y foliado.

Desde la semana pasada se validó el incremento al pasaje en el que las unidades Urban a un costo de 8 pesos el pasaje, mientras que el autobús y minibus de 8 pesos 50 centavos.

El secretario de Movilidad y Transportes, Guillermo Arechiga, señaló que continuarán los descuentos para personas discapacitadas y personas de la tercera edad y una tarifa preferencial a estudiantes a quienes no se aplicaría el incremento.

En 120 días la Secretaría realizará una revista para corroborar el cumplimiento de los acuerdos.

De no efectuarse estos cambios en las unidades del transporte público, se procederá al retiro de vehículos o a la revocación de la concesión, según sea el caso.

Quejas

De 7:00 a 21:00 horas

22 22 43 11 10

22 27 12 49 09

22 24 37 56 83