Eduardo Alcántara es favorecido con contratos del Comité Directivo Estatal del PAN

Documentos del INE comprueban contratos de capacitación por más de doscientos mil pesos.

A pesar de estar en vísperas del proceso electoral interno por la dirigencia del Comité Municipal del Partido Acción Nacional en la capital y sin que haya concluido al estar impugnado, el Comité Directivo Estatal ha favorecido a Eduardo Alcántara Montiel con tres contratos de capacitación por 242 mil 625 pesos, se acuerdo con el Sistema Integral de Fiscalización del INE.

Según la información que se encuentra en la página del Instituto Nacional Electoral (INE), el Comité Directivo Estatal contrató a Eduardo Alcántara Montiel el 19 de junio como prestador de Servicios Profesionales Independientes, por concepto de servicio de asesoría y capacitación en el mes de junio 2019.

El pago de la remuneración se realizó con fecha 21 de junio, señalando que el contrato es fuera de proceso electoral por $28,229.39.

Mientras, el segundo contrato que se encuentra documentado en la página del INE fue liquidado apenas ocho días antes de que se realizara el registro de los candidatos a la presidencia del Comité Municipal de Puebla.

El documento señala Servicio de Asesoría y Capacitación en el mes de julio 2019 (retención ISR $2,433.57 y retención IVA de $2,595.81).

La capacitación fue dada entre el 23 y 29 de julio y pagada el día 26 del mismo mes de acuerdo con el reporte que dio el partido al órgano electoral nacional.

El tercer contrato se otorgó a Eduardo Alcántara el 29 de septiembre a pesar de que no ha concluido el proceso electoral, una vez que no existe el fallo tras la impugnación que presentó el propio panista.

El rubro es: Servicio de ponencias en tema de Liderazgo Humanista Participación Ciudadana en la Ciudad de Puebla; Servicio de Ponencias en tema de Liderazgo Humanista y Participación Ciudadana en la Ciudad de Puebla y al Interior del Estado del 28 de septiembre al 10 de diciembre del 2019 (retención ISR: $16,048.96 y retención IVA: 17,118.94).

El monto total que se le entregará es por $ 186,167.90.

El uso de la estructura del Comité Directivo

A principios del mes de agosto, tras difundirse un mensaje de texto a través de Telegram dirigido a los miembros de Acción Nacional en la capital, donde se realizó una presunta encuesta sobre por quién iban a votar el 25 de agosto, además de que se ofrecía un premio, quedó al descubierto que era la misma empresa que maneja la imagen del PAN y que dirige presuntamente Eduardo Alcántara, candidato a la presidencia del comité municipal.

Desde el pasado viernes se hizo público que algunos miembros del partido estaban recibiendo en el grupo interno el mensaje sobre por quién votarían para la dirigencia del Comité Municipal y fue el regidor Enrique Guevara Montiel quien en Facebook pidió una explicación de quién estaba enviando el mensaje y si era la empresa del exregidor del Partido Verde.

“A ver Eduardo Alcantara y Genoveva Huerta que expliquen si es la misma empresa y si se está parcializando el resultado de la encuesta. Algo raro pasa con Alcántara que usa las mismas empresas que el CDE. Otra prueba el lugar de su rueda de prensa”, indicó.

La presidenta del PAN intentó responder asegurando que hay piso parejo: “No amigo Enrique G. Montiel para nada, lo digo con toda claridad piso parejo para todos, tú lo sabes bien, lo has visto de primera mano. Y te recuerdo que la autoridad responsable del proceso es la COP”.

Sin embargo Guevara Montiel insistió en la encuesta, así como que la rueda de prensa de Eduardo Alcántara del pasado viernes haya sido ofrecida en el mismo café donde los lunes el Comité Directivo Estatal, que preside Genoveva, emplea.

A la queja del regidor se sumó el panista Tomás Guarneros, sosteniendo que no hay piso parejo por parte de la dirigencia estatal: “Y no con todo respeto pero desde que asumió el CDE de puebla nunca piso parejo. Si lo hubiese hecho no hubiesen impuesto candidato a la gubernatura”, acusó.

Las pruebas

Los elementos de prueba presentados por Guevara Montiel, fueron tres mensajes que salieron del mismo administrador, el primero del 2 de enero de 2019 donde Genoveva Huerta desea un feliz año.

El segundo mensaje fue dirigido para invitar a los panistas al arranque de campaña de Enrique Cárdenas, enviado el sábado 30 de marzo, también firmado por Genoveva Huerta.

La presunta encuesta donde se ofrece el premio en una rifa fue enviada del mismo número y grupo de Telegram.