Miguel Barbosa no se rendirá ante bandas criminales

El mandatario indicó que continuará su estrategia de seguridad a través de operativos, incrementar el número de policías y por medio de la distribución de las patrullas que serán arrendadas.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta advirtió que “estamos decididos al combate al crimen fuerte y de frente. Yo no voy a dejar de actuar de manera durísima contra el crimen organizado” y presumió que en los dos meses de su administración se han dado golpes duros en contra de la delincuencia.

En entrevista, Barbosa Huerta dijo que los más de 30 detenidos el pasado martes en el Mercado Morelos y Xonaca intentaban desestabilizar a Puebla, pero aclaró que no se rendirá ante las bandas criminales, incluso sostuvo que detrás de esta organización hay alguien con “verdaderos antecedentes criminales”.

“Habrá gente que se está camuflajeando y que está queriendo ocultar su verdadera identidad, pero se va a encontrar gente de verdaderos antecedentes criminales. El golpe al crimen organizado en Puebla fue muy importante y cuando se les encuentran diversos ingredientes para elaborar explosivos artesanales claro que querían desestabilizar y provocar violencia”, dijo el gobernador.

En este orden, el mandatario estatal no confirmó que este grupo de criminales esté ligado a José Cristian N. alias “El Grillo”, pues incluso puede haber alguien más detrás de estos delincuentes y afirmó que su gobierno trabaja en las investigaciones.

Dijo que su gobierno está expuesto a amenazas, pero esto no frenará sus acciones en contra de la delincuencia, por lo que su estrategia es de operativos, incrementar el número de policías y la distribución de las patrullas que serán arrendadas y cuya licitación está en marcha.

#Ahora 💡 El gobernador, @MBarbosaMX, destaca que se ha bajado la incidencia delictiva y que fue atrapada una banda delincuencia del estado.



Vía @yazcurinoticias 📹 pic.twitter.com/acGZF0LWhb — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) October 23, 2019

Alrededor de mercado un foco de delincuencia

El gobernador afirmó que las bodegas alrededor de los mercados son utilizadas por los delincuentes, por ello es que las acciones en estos centros de negocio continuarán con el objetivo de acabar con las bandas delincuenciales.

“Los mercados son una fuente muy complicada donde se ha alojado mucho del crimen, mucha de la venta de robado, mucha de la venta de drogas (…) Es alrededor de los mercados, no es estrictamente en los mercados son en los inmuebles que sirven de bodegas alrededor de los mercados”, mencionó.

A los mercados, dijo, se les invertirá en el mejoramiento de las condiciones físicas, en techos, pintura infraestructura sanitaria, incluso en los propios puestos de trabajo, para que se dignifiquen.

Con Atlas Delictivo se tienen fichados a los delincuentes

Su gobierno cuenta con un atlas delictivo, el que afirmó se construyó en estos dos meses como parte de su estrategia en materia de seguridad, a través de estos documentos se tienen identificadas las zonas con más alta peligrosidad, a los delincuentes “en muchos casos su fotografía, el lugar donde operan y su modus operandi”, señaló.

En este orden, Barbosa Huerta señaló que serán dos mil elementos policiales más quienes en breve serán contratados por medio de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes junto con las patrullas que se arrendarán se distribuirán por las 32 zonas regionales que propone como parte de su Plan Estatal de Desarrollo.

Sin información de Eukid Castañón y Roberto Moya

A pregunta expresa del lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, así como el congelamiento de las cuentas bancarias a dos exfuncionarios morenovallistas, Miguel Barbosa Huerta refirió que conoce lo que publicó Intolerancia Diario; más no información proveniente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Púbico.

En su reciente visita del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Miguel Barbosa Huerta refirió que tomó café con él, pero no hubo charla sobre el tema, “no tengo información de eso, es lo que yo leí, pero créeme que no me toca revelar ese tipo de cosas ni lo voy hacer, sé lo mismo que ustedes, pero no seré yo quien revele una información que corre a cargo de una investigación”, dijo el gobernador.

El mandatario local se reservó información respecto al tema; sin embargo, su gobierno habría iniciado investigaciones por medio de la Secretaría de la Función Pública, respecto a las irregularidades en las que se manejó la administración.

En tema del agua, no litiga con “bebés de pecho”, es un asunto profundo

En otro tema, el gobernador refirió que la concesión que el gobierno de Rafael Moreno Valle entregó a la empresa Concesiones Integrales es un tema profundo y lo litigará con responsabilidad, pues no se enfrenta con “bebés de pecho”.

Resolver la problemática del agua y echar abajo el contrato millonario con esta empresa, no es un tema sencillo, por lo que su gobierno analiza profundamente el contrato con el objetivo de que al estado no le cueste

“Revisaría la estrategia de cómo comportarme frente a ese asunto, hay que ser estrategas, no caer en los brazos de los poderosos. No es un asunto en el que vayamos a litigar con bebés de pecho, son intereses muy poderosos y hay que actuar con estrategia, tengo contratados a los mejores abogados del país, tendremos que tener una solución al tema del agua, no es solo revocar la concesión, es muy grande”, dijo.

En este sentido, dijo que trabaja con abogados para abordar el tema, pero no solo echar abajo la concesión sino a nivel estatal mejorar las condiciones de distribución del agua.