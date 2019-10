CEN de Morena sugiere cancelar el proceso electivo de órganos de dirección

De emitirse la convocatoria correspondiente, el 3 de noviembre se realizaría la reposición de las asambleas distritales en Puebla, donde se elegirán 60 consejeros.

Debido a las anomalías registradas durante las asambleas distritales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se propuso la cancelación del proceso electivo de los integrantes de los Comités Ejecutivos Estatales (CEE), del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), así como de los Consejo Nacional y Estatales; sin embargo, la Comisión de Honestidad y Justicia rechazo tal propuesta y decidió continuar, por lo que en Puebla tentativamente sería el 3 de noviembre cuando se repongan las 6 asambleas distritales.

En entrevista, el secretario de derechos humanos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Carlos Figueroa Ibarra, dijo que ante la cercanía de la asamblea estatal que se realizará el 10 de noviembre, la única fecha disponible es el 3 de noviembre, una vez que hayan pasado los días festivos.

"Lo que pasa es que las asambleas de Puebla tendrían que realizarse posterior al próximo domingo, supongo que tendría que ser el domingo 3 de noviembre, porque hacerla el sábado 2 de noviembre no se hará porque es el día en que la gente está dedicada a los difuntos, la convocatoria para esa fecha la tiene que hacer el comité ejecutivo", dijo.

Refirió que no sólo en Puebla, sino a nivel nacional hubo muchas anomalías que derivan del padrón de militantes, por lo que el tema de seguir o no con el proceso correrá a cargo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, pues aunque el CEN determine proceder ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para cancelar el proceso, el tema continuaría en tanto el litigio concluye.

"Tomamos esa decisión, pero si la Comisión de Honestidad y Justicia emite una opinión, entonces, las asambleas se tienen que realizarse. Lo que puede suceder es que el CEN no esté de acuerdo con la opinión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y se vaya al tribunal, pero la decisión del tribunal no va a ser antes del próximo domingo y mientras que el tribunal no tome una decisión, las asambleas tiene que realizarse", explicó Figueroa Ibarra.

La asamblea estatal de Morena se tiene programada para el 10 de noviembre, en la que consejeros electorales tienen que elegir a los miembros del Comité Ejecutivo Estatal, pero ahora solo hay electos 90 de 150 consejeros, por lo que Figueroa Ibarra dijo que tal y como lo marcan los estatutos del partido, se debe concluir la primera etapa que son las asambleas.

Ha llegado el momento de que paremos proceso

Hasta ahora son 64 de las 300 asambleas las canceladas, en tanto que el próximo fin de semana se llevarán a cabo los procesos en la quinta circunscripción, por lo que Figueroa Ibarra confió en que no haya conato de bronca o acciones que impidan la realización de estos eventos que son fundamentales para que los días 23 y 24 de noviembre se concrete el III Congreso Nacional.

"La violencia no solo ha sido en Puebla si no los conatos han sido en 64 asambleas que se han visto suspendidas, incluso algunas que se realizaron, se realizaron en medio de golpes y empujones, quejas por rasuramiento en el padrón, quejas por gente que no debería estar adentro. Hubo evidencia del clima enrarecido que vive el partido, no sólo en Puebla sino en todos los lugares, por eso es que he planteado que el partido necesita más que reponer las 64 asambleas", dio.

En este sentido, el integrante del CEN de Morena consideró que la Comisión de Honestidad Justicia razone adecuadamente la petición de cancelación de todo el proceso hasta que el padrón esté debidamente acreditado, pues informó que Gabriel García no entregó de forma adecuada el padrón de militantes lo que ahora provocó desconfianza entre los mismos militantes.

Incluso, recordó que las y los morenistas afiliados hasta antes de noviembre de 2017 participarían en este proceso interno, aunque esto generó inconformidades pues hubo fundadores quienes no aparecieron en el padrón el día de las asambleas, lo que provocó una de las principales inconformidades.

"La gran anomalía que hay es el padrón, el secretario de organización anterior, Gabriel García debió haber entregado el padrón desde agosto pero el padrón no pudo ser auditado porque tiene 670 mil boletas de inscripción", explicó.

De concretarse el 3 de noviembre la reposición de las asambleas distritales en Puebla se elegirán a 60 consejeros, pero será el CEN el que emita la convocatoria correspondiente para que las y los militantes participen en este proceso electivo.

Gana grupo del gobernador asambleas distritales

Hasta este momento, de los 90 consejeros electos, más de 50 serían del grupo de Eric Cotoñeto Carmona, con esto, de las y los aspirantes a la dirigencia estatal de Morena, Eduardo Gandúr Islas se posicionarla como uno de los más fuertes para ocupar el cargo, al contar con la mayoría, aunque falta esperar al resto de los 60 consejeros.

Cabe señalar que el proceso de elección de los 90 consejeros será impugnado por un bloque de morenistas encabezados por el diputado federal, Alejandro Carvajal, el delegado en funciones de presidente, Mario Bracamonte González, Isabel Lugo, secretaria de finanzas del CEE, además de Edgar Garmendia, secretario general del partido, así como Abraham Quiroz, excandidato a gobernador.