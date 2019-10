No habrá impunidad para Rodrigo Abdalá, advierte AMLO

El presidente de México afirmó que se actuará conforme a la ley.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó que “no habrá impunidad para nadie”, por lo que de comprobarse que el coordinador del Gobierno Federal, Rodrigo Abdala Dartigues desvió recursos de la Secretaría del Bienestar para intervenir en la elección de los consejeros de Morena tiene que ser renunciado.

Durante la conferencia mañanera, el presidente sentenció “que se investigue y que sin impunidad para nadie se actúe, si se tiene que separar del cargo, pues eso lo tiene que recomendar la misma secretaria de la función pública”, dijo, López Obrador.

López Obrador dijo que los coordinadores del gobierno federal quienes son investigados por la Secretaría de la Función Pública por presuntamente desviar recursos le ponen “rocas” en su camino, en el proyecto para que avance la Cuarta Transformación.

“Me ponen rocas para que no avance la Cuarta Transformación, este tipo de cosas pues no son asuntos complejos porque sencillamente yo no protejo a nadie, no soy cómplice y no voy a encubrir a nadie”, sentenció.

Abdala Dartigues quien pertenece al grupo político de la aspirante a la dirigencia nacional de este partido, Bertha Luján Uranga, le ha realizado reuniones en Puebla, pero además fue acusado por miembros de Morena por condicionar los programas federales, incluso personajes como Eric Cotoñeto Carmona exigieron su renuncia al cargo.

Durante la conferencia mañanera, el presidente fue cuestionado en torno a los 10 procesos de investigación en contra de los coordinadores federales, por lo que la impunidad no será para nadie. Las investigaciones contemplan a los coordinadores de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora.

Rodrigo Abdala organizo reuniones a Bertha Luján

Intolerancia Diario informó el pasado 7 de julio que Bertha Luján Uranga estuvo en diversas reuniones en municipios de Puebla, en este recorrido fue apoyada por David Rivera Vivanco, hermano de la actual alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco; pero también por operadores políticos de Rodrigo Abdala Dartigues.

Mientras que, durante la conferencia de prensa mañanera que el presidente ofreció en Puebla advirtió no dejará pasar ningún acto de corrupción o desvíos de recursos, incluso recordó que los delitos electorales en el país ya son considerados graves, y este viernes lo reiteró.

“Ya es delito grave el fraude electoral, que no era delito grave, ya está en la Constitución establecido y queremos que la democracia se convierta en una práctica en un hábito, ese es el legado que queremos dejar”, dijo.

Funcionarios del Gobierno federal se entrometieron en jornada electiva de Morena

Al menos 14 funcionarios del gobierno federal, adscritos a la Secretaría del Bienestar, además del propio coordinador, Rodrigo Abdala Dartigues, se entrometieron en la jornada electiva de consejeros de Morena, por ello es que Eric Cotoñeto Carmona exigió la renuncia del funcionario, pues no puede desvíar recursos para entrometerse en un tema prtidista.

En la lista de "servidores de la nación" a la que tuvo acceso Intolerancia Diario se precisan los nombres de: Sabina Yáñez, Enrique Yañez, Vicente Pérez Gayoso, Obeth Tapia Baltazar, Trinidad Salazar, Honorio Estrada Olmedo, Gabriel Vázquez, Iván Herrera Bautista, Alfredo Peláez, Jorge Peláez, Herminia Daniel Zamora, Jaime González Flores, Arturo Flores y Javier Barrera Cerezo.

De acuerdo a las pruebas que reunieron los militantes de Morena y consejeros electos, los funcionarios pasaron lista a los militantes de este partido, pues solo así serían incluidos en los programas federales, lo que es un claro condicionamiento, por ello es que además se recurrirá ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).