Deben gobernantes garantizar aplicación de la ley y no aprovecharse de su desviación: Barbosa Huerta

Preside el gobernador instalación de la Comisión de Estudios Jurídicos del Gobierno del Estado.

Al asentar que los gobernantes deben garantizar la aplicación de la ley y no ser beneficiarios de la desviación de la misma, el gobernador Miguel Barbosa Huerta encabezó la instalación de la Comisión de Estudios Jurídicos del Estado, que tiene la finalidad de unificar los criterios legales de las 17 Secretarías y 63 Organismos Públicos Descentralizados que integran la administración pública.



Señaló que las leyes emergen de instituciones autónomas y democráticamente electas, que todos reconocen por tener un principio de legalidad.



“Los gobernantes somos los reguladores, los que tenemos que garantizar la aplicación de la ley; no podemos ser nosotros los beneficiarios de la desviación de la ley”, destacó el gobernador.



Afirmó que este concepto de ley lo tiene la Cuarta Transformación y el presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien resaltó su ideología de no robar, no mentir y no traicionar.



“¿En qué ley se autoriza robar, en qué ley se autoriza a mentir si sé es leal con la sociedad; en qué ley se autoriza traicionar si se reciben encargos públicos”, cuestionó el mandatario



Barbosa Huerta agregó que en esta época la ciudadanía tiene la oportunidad de encontrar en la vida pública una forma ética de poder conducir sus actos.



Al exhortar a los integrantes de la Comisión de Estudios Jurídicos del Gobierno a ser justos con la gente, el gobernador anunció que propondrá una reforma al sistema de justicia que incluya la necesaria colegiación del ejercicio profesional de la abogacía.



“No solamente un título y una cédula, sino el examen del Colegio de Barra, pasados por un tamiz legal para evitar hoy la colusión de los abogados con los delincuentes”, destacó el titular del Ejecutivo.



Por su parte, el consejero jurídico, Ricardo Velázquez, detalló que por primera vez en Puebla se contará con una comisión de este tipo, que trabajará de forma directa con los responsables jurídicos de las distintas Secretarías y Organismos Públicos Descentralizados.



Detalló que actualmente el gobierno estatal cuenta con 531 abogados que laboran en sus áreas jurídicas y que atienden mil 775 asuntos legales y 5 mil 610 juicios. Adicionalmente se da seguimiento a 19 recomendaciones de Derechos Humanos y se han signado 21 iniciativas por parte del titular del Ejecutivo.



Asimismo, se trabaja en más de 150 proyectos de leyes, decretos y reglamentos, además se han emitido 318 nombramientos suscritos por el Gobernador del Estado.



Finalmente se informó que se da seguimiento a 366 solicitudes de atención ciudadana en materia jurídica, de las cuales más del 50 por ciento son atendidas por la Consejería Jurídica, misma que ha desahogado 386 consultas de dependencias y entidades.



A este evento asistieron Fernando Manzanilla Prieto, secretario de Gobernación; el Vicealmirante Miguel Idelfonso Amézaga Ramírez, secretario de Seguridad Pública; Laura Olivia Villaseñor Rosales, secretaria de la Función Pública; y Rosa de la Paz Urtuzuastegui Carrillo, secretaria de Administración.