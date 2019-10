Este domingo se llevó a cabo el Gran Premio de México, evento de clase mundial de la Fórmula 1 en la que el piloto inglés de la escudería Mercedes, Lewis Hamilton ganó en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México.

El cinco veces campeón de la F1 superó a Sebastian Vettel de Ferrari y al finlandés Valtteri Botas; Checo Pérez terminó en séptimo lugar.

RACE CLASSIFICATION



How they crossed the line at Autodromo Hermanos Rodriquez#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/3ekrhmTwyu