RSP, movimiento genuino de cientos de miles de mexicanos: Fernández Solana

El coordinador estatal de Redes Sociales Progresistas en Puebla pedirá al INE que no se deje intimidar por personajes perniciosos.

Al anunciar que pedirá formalmente al vocal del Instituto Nacional Electoral (INE) garantías para los derechos y libertades políticas de los cientos de miles de mexicanos y las decenas de miles de poblanos que integran y respaldan a las Redes Sociales Progresistas (RSP), organización que está en la ruta de convertirse en partido, su coordinador estatal, Ramón Fernández Solana, pidió a los funcionarios electorales que “no se dejen intimidar por personajes perniciosos y eviten convertirse en sus socios en el estado, porque buscan detener nuestro proceso y operar en contra de los fines genuinos de nuestra institución, al confabularse para intereses inconfesables”.

En conferencia de prensa, refrendó el apoyo de los progresistas de Puebla “a nuestro presidente y representante legal, reconocido así formalmente por el INE, José Fernando González Sánchez, con quien cerramos filas con toda la contundencia”.

Fernández Solana describió que este martes, en la sede del Instituto, “entregaremos un documento donde fijamos posición de la magnitud del movimiento político que estamos construyendo y manifestamos que aquí no se admiten personajes de dudosa moral; a ellos les decimos ¡fuera!”.

Ante las versiones y evidencia de que el destituido comisionado nacional, Juan Iván Peña, quien ya fue expulsado, y sus cómplices en el estado buscan obstaculizar el proceso de las RSP para obtener el registro como partido político nacional y, en automático, local en Puebla, Ramón Fernández Solana advirtió que “aquí manda la gente y el INE debe tomar nota de que, de ser preciso, llegaremos hasta las últimas consecuencias en nuestra exigencia política y legal”.

“A veces nos parece -agregó- que al INE le asustan los gritos y los sombrerazos y los intimidan los gritones, agoreros e hipócritas; los falsos demócratas que vociferan porque no tienen la razón legal porque no tienen la verdad jurídica y mucho menos la estatura moral. Aquí estamos firmes y en paz”.

El político poblano, en referencia al grupo menor que busca generar conflicto, sentenció: “somos mucho más que siete y, si están pensando que se se puede hacer componendas legales o indefiniciones, para arrebatarnos el derecho de ser partido político a todos, les decimos que ser correctos y no ventilar los escándalos de otros, no es debilidad; significa que creemos en la política de altura”.

Fernández Solana recordó que “la autoridad electoral nos ha pedido dirimir controversias internas y hemos dado cabal cumplimiento a esa solicitud, de conformidad con los estatutos de nuestra agrupación y las decisiones de los órganos de gobierno”.

Advirtió que los afiliados a las RSP tienen disposición al diálogo y a la solución con la verdad jurídica, “pero no se confundan no somos débiles y no nos falta carácter para defender lo que legítimamente nos pertenece a todos”.



Adelantó que la organización política continuará con su ruta para obtener, a principios del año 2020, su registro: “vamos a ejecutar el calendario de asambleas y el 24 habrá asamblea en el estado de Sonora. Y seremos partido”.



“Nadie se confunda. A esos abogados y funcionarios menores, que se dejan intimidar vamos a imponerles la razón legal y la razón política. No nos va a temblar la voz. Nunca confundan corrección política con debilidad”, concluyó.