CATEM y CTM se disputan servicios en la segunda etapa de la autopista Cuacnopalan-Cuapiaxtla

La obra tendrá una inversión de 4 mil millones de pesos, de los cuales mil 200 de la iniciativa privada.

Sindicalizados miembros de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) se disputan los contratos de mano de obra, los primeros señalaron que el conflicto puede llegar hasta la violencia, pues la segunda organización no cumple con los requerimientos legales para brindar los servicios.

Encabezados por Alejandro Paredes Gómez y Martín Beristain Alejandre, trabajadores del transporte, mezcla, asfáltico y de la construcción en general de la CTM, exigieron que el gobierno de Puebla respete los emplazamientos para que sean ellos los responsables de las obras carreteras y se inconformaron porque no fueron tomados en cuenta para la construcción de la segunda etapa de la autopista Cuacnopalan-Cuapiaxtla, que la semana pasada quedó inaugurada.

En conferencia de prensa, los inconformes señalaron que miembros de la CATEM, que a nivel nacional dirige Pedro Haces Barba, quien además es senador de la República, no tiene representación en el estado y que hubo favoritismo para la entrega de la mano de obra a los agremiados a esta organización.

Justo en el momento cuando los inconformes realizaban la conferencia de prensa, para acusar anomalías, respecto al emplazamiento ante la Junta Local de Conciliación Arbitraje, una persona de nombre Ulises Rigoberto Núñez Contreras, se apersonó para deslindar al secretario general de la CTM, Leobardo Soto Martínez de los inconformes.

La semana pasada el gobernador, Miguel Barbosa, inauguró la segunda etapa de la autopista Cuacnopalan- Cuapiaxtla, pero a su arribo el senador, Pedro Haces Barba, tiró línea a los trabajadores: “apoyo al gobernador, Miguel Barbosa, todo el apoyo”, con lo que se marcó fin a la época en donde solo la CTM era la beneficiada con la otorgación de servicios.

En este contexto, los inconformes señalaron que al menos 800 trabajadores serán perjudicados al solo otorgarse contratos a sindicatos adheridos a la CATEM, la que desplaza a la CTM “nosotros tenemos un emplazamiento legalmente, pero ellos llegan con gente con armas y nos han provocado, eso es lo que queremos evitar y que llegue a oídos del gobernador que nos escuche y que todo sea legal, que hay emplazamientos y que se cumpla con la ley”, dijo.

Los inconformes no descartaron que en esta realización de obras se genere violencia, ante la disputa que existe, pero además señalaron que hay un claro favoritismo, toda vez que los integrantes de la CATEM tienen simpatía morenista.

CATEM gana mano de obra Cuacnopalan- Cuapiaxtla

La semana pasada, Elpidio Díaz Escobar, líder de CATEM en la entidad informó que durante los gobiernos de Rafael Moreno Valle Rosas y José Antonio Gali Fayad, no fueron beneficiados con emplazamientos, por lo que ahora poco a poco están trabajando en proyectos carreteros no solo en la autopista Cuacnopalan- Cuapiaxtla, sino en tramos carreteros intermunicipales.

“Que nos traten de igualdad con los trabajadores, con Moreno Valle no tuvimos un solo gramo de trabajo, nada, todo el estado, no solo nosotros, todo el estado con Tony Gali igual, esperemos que este cambio sea para bien de todos los poblanos. Metíamos emplazamientos y los metían al archivo porque si tú te das cuenta, aquí en la zona de AUDI metías un contrato y no podías entrar porque estaba la CTM, lo tenía, lo tenía”, fueron las palabras de Diaz Escobar la semana pasada.

Cabe señalar que, es la empresa portuguesa Mota-Engil la responsable de estos trabajos en esta carretera, con ello serán beneficiados no menos de mil 500 familias, al generarse empleo directo e indirecto, mientras que la derrama económica será grande, en dicha obra que se invierten 4 mil millones de pesos, mil 200 de la iniciativa privada.