Piden declaratoria de emergencia en Baja California por incendios

Los municipios de Playas de Rosarito, Tijuana y Tecate suman más de 10 mil hectáreas consumidas por las llamas.

Desde hace unos días, el sur de California, Estados Unidos, así como Baja California, México comenzaron a registrar varios incendios y en territorio mexicano la situación empeora al paso de las horas, pues a causa de los múltiples siniestros, los municipios de Playas de Rosarito, Tijuana y Tecate, pidieron a las autoridades nacionales una declaratoria de desastre.

De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), hasta el momento se reportan 204 casas consumidas, 10 mil hectáreas arrasadas y tres personas fallecidas.

La dependencia en Baja California destacó que hasta ahora dos incendios continúan activos: uno en San José de la Zorra y otro en Buena Vista, en Ensenada.

Por otro lado, señalaron que para los próximas se espera condición Santa Ana (fuertes vientos con arena), por lo que exhortaron a la población a estar alerta ante dichas condiciones.



El Director de Protección Civil de Baja California, Antonio Rosquillas informó que hasta el momento de las 204 casas incendiadas, 114 son de Tecate; 62 en Rosarito y las otras 28 casas en Ensenada.



"Los municipios que se están declarando de desastre son Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada, la declaratoria va para la reconstrucción de viviendas y reforestación de vegetación".



La declaratoria debe ser publicada la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, después del proceso que ingresa la Conafor.

Finalmente, los funcionarios estatales exhortaron a la población a no tirar colillas de cigarro, no prender fogatas y no usar lotes baldíos como basureros clandestinos.