Javier Casique pide que el retiro de patentes a notarios, no sea una cacería de brujas

Gabriel Biestro señala que se tendrá que investigar la entrega, y el presunto homicidio de Mauricio García.

El diputado local, e integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Javier Casique Zárate, pidió que el retiro de patentes que comenzó a aplicar el gobierno del estado debe fundamentarse y evitar que se convierta en una cacería de brujas, mientras el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla aseguró que hay elementos suficientes para sancionar a funcionarios de la pasada administración por la entrega irregular de patentes de Notarías Públicas en Puebla.

En entrevista Javier Casique Zárate indicó que primero se tiene que revisar qué es lo que sucedió y que no se convierta en una cacería de brujas, y posteriormente que la entrega de las patentes no sea una cuestión de cuotas.

Dijo que el partido se pronuncia porque haya una investigación exhaustiva, que se de la transparencia y que se certidumbre, y los notarios como abogados sabrán defenderse.

Insistió en que la legislatura en conjunto debe presentar un planteamiento claro para que no haya pago de cuotas ni de favores, y demandó las garantías a quienes recibieron las patentes.

Poner orden

El presidente de la Junta de Gobierno, Gabriel Biestro Medinilla advirtió que en los gobiernos anteriores estas patentes se entregaban al cierre de sus periodos como “un pago de facturas” a personajes afines al grupo en el poder por lo que respaldó la decisión del gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, para investigar su asignación.

Recordó que en el arranque de la LX Legislatura se presentó una iniciativa para regular la entrega de patentes de notario público para que se ajustará al porcentaje poblacional y garantizar que quienes la obtuvieran contaran con la preparación profesional y experiencia para asumir el cargo.

“Sabíamos que esas Notarías se entregaron en circunstancias de opacidad e ilegalidad como pago de compromisos políticos y todo este esquema que se venía dando. Nosotros lo quisimos hacer desde el Congreso pero se tenía que hacer desde el Gobierno. No, es parte de una agenda que siempre tuvimos y ofrecimos a la gente”.

Biestro Medinilla consideró prudente no especular sobre la muerte del ex director de Archivo y Notarías Públicas de Puebla, Mauricio García León, y esperar a que las autoridades esclarezcan las causas del deceso de este ex funcionario estatal.

La reforma

El pasado 12 de noviembre el Congreso del Estado aprobó la iniciativa que reforma los artículos 23 y 24 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla mediante lo cual deberá haber una notaría por cada 50 mil habitantes, además se exhorta al gobernador a detener la entrega de nuevas notarías en lo que resta de su administración.

Con los votos de Juntos Haremos Historia, así como del PRI y Verde Ecologista que sumaron 27 se logró aprobar la reforma, teniendo 13 en contra.



En la sesión la diputada Tonantzin Fernández sostuvo que hay una sobre población de Notarías, e indicó que en el distrito que representa que es el de Cholula, se establece que habrá dos nuevas notarías que serían la11 y 12, para Cuatlancingo y Ocoyucan.

Señaló que debe haber una notaría por cada 50 mil habitantes de acuerdo a la medición del INEGI.

Los morenovallistas notarios

La entrega de patentes a operadores políticos fue una práctica del morenovallismo , un caso el de Miguel Martínez García ex secretario particular de Angel Trawitz, Rosa Nayeli Rodríguez Camacho, secretaria de Eukid Castañón, a la esposa del ex secretario Roberto Moya Clemente, a Sergio Moreno Valle German, a su prima.

Asimismo se entregaron notarías a diputados locales en funciones, entre ellas Patricia Leal Islas, notaría 7 en San Andrés, a Víctor León Castañeda, a Manuel Pozos Cruz, quienes solo solicitaron una licencia y posteriormente volvieron a ocupar el cargo de legislador.