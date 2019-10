Paisanos buscan lucrar con el helicopterazo

Reynaldo Coyotécatl, quien solicitó una audiencia con Miguel Barbosa para exigir una indemnización, no es dueño del terreno donde se desplomó la aeronave, sostienen sus vecinos.

De la tragedia ocurrida el 24 de diciembre, hubo quien intentó sacar provecho económico. Reynaldo Coyotécatl incluso acudió a una audiencia con el gobernador Miguel Barbosa para exigir que se le indemnizara ya que de acuerdo a sus dichos, el accidente aéreo lastimó su cosecha.

Durante un recorrido de Intolerancia Diario por los campos afectados, los vecinos relataron que los sembradíos por los cuales Reynaldo Coyotécatl intentó cobrar una indemnización no le pertenecen.

“Es bien flojo (Reyndaldo), quiere tener dinero así nada más regalado, eso es lo que pasa, iba mucho allá a Puebla pero creo que no le dieron. No está permitido lo que estaba cobrando, de una hectárea salen 4 toneladas de maíz y él dice que sacaba 100 mil, pero eso no es cierto. Dice que cayó en su propiedad, pero no cayó porque cayó junto a su terreno”, refirió Gabriel Toxqui, un campesino que señala el espacio donde se desplomó la aeronave el pasado 24 de diciembre.

Hace más de un mes, el 18 de septiembre Reynaldo Coyotécatl acudió a solicitar audiencia con el gobernador, Miguel Barbosa Huerta para exigir que se le indemnizara por los daños que ocasionó el helicopterazo en sus terrenos de siembra, ahí afirmó que su cosecha fue lastimada.