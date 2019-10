Claudia Rivera aclara que José Israel Román Romano no incurre en nepotismo

La alcaldesa dijo que se mantendrá al margen de la renovación de Morena.

La alcaldesa Claudia Rivera Vivanco deslindó al secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, José Israel Román Romano, de nepotismo, de tráfico de influencias o de una política de amiguismo, porque su hermana Jaqueline Román Romano, es responsable de Gestión Vial en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, además su hermano Benigno Román Romano es director del DIF.

Ante los señalamientos de los regidores barbosistas —Marta Teresa Ornelas Guerrero, Edson Armando Cortés Contreras, Rosa Márquez Cabrera, Roberto Eli Esponda Islas y Jorge Eduardo Covián Carrizales—, Rivera Vivanco puntualizó que tampoco privilegia a sus familiares Mayte Rivera Vivanco en el DIF, porque su cargo es honorifico.

“Lo importante es cumplir con lo que marca la ley y que cumplan con el perfil, pero lo importante que tu jefe inmediato no sea tu familiar y no puede ver ningún conflicto de interés con el equipo que te toca coordinar”.

Reiteró que los casos de Jaqueline y Benigno no son irregulares porque ninguno de los dos trabaja con Román su hermano, pero el principal motivo es que todos los empleados han sido seleccionados por sus capacidades, dijo la presidenta municipal.

"No la tiene contratada, si el secretario beneficiara a su familia y dependiera de él, y estuviera recibiendo un beneficio de él, yo no lo permitiría. La instrucción es que cumplan, aquí nadie viene palomeado".

Bajo ese panorama insistió que si Jaqueline y Benigno no dependen del secretario tampoco existe tráfico de influencias ni amiguismo.

"Yo considero que no lo hay; yo les digo que no lo hay; que hay personas relacionadas y parentesco, lo importante es que no dependa de su superior inmediato".

Al margen de renovación de Morena

Rivera Vivanco dijo que se mantendrá al margen de la renovación de Morena, y sobre el proceso de investigación en contra del super delegado Rodrigo Abdala indicó que la alcaldesa nunca observó una mala práctica del funcionario y apoyó su trabajo.

Reiteró que los supuestos desvíos de recursos para favorecer a Bertha Lujan, quien busca la dirigencia nacional de su partido, ella no ha sido testigo de mal manejo.