Hoy en #OTR: Culiacán y Ovidio continúan hundiendo a López Obrador

Las autoridades reiteraron el argumento de la liberación de Ovidio Guzmán López para no causar más violencia ni muertes de civiles y elementos de las fuerzas laborales.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, el gabinete de seguridad del gobierno de AMLO difundió un video sobre la captura de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien fue liberado posteriormente.

Para el periodista Erick Becerra, presentar la grabación del operativo en Culiacán 13 días después de los hechos, representa un error más de la administración de Andrés Manuel López Obrador: "Mucha información debieron darla inmediatamente después (...) me parece que se siguen tropezando y resbalando con sus decisiones", aseveró en la mesa de Off The Record.

En contra parte, Luis Enrique Sánchez aseguró que dar a conocer los detalles del operativo del pasado 17 de octubre, hasta ahora, es un recurso mediático: "No es ocurrente, es muy abusado el recurso mediático que tiene para lanzar un 'tengo otros datos' o un 'me canso ganso' (...) este video hay que sacarlo para que no le pregunten las cosas delicadas del momento".

En las imágenes difundidas por las autoridades federales durante la “mañanera” se observa al hijo de “El Chapo” hablando por un teléfono celular y se le escucha decir: “Ya paren todo oiga, ya paren todo, ya me entregué, ya paren todo, por favor. Ya tranquilo, ya ni modo”.

"Algunos dicen: ¿Para qué lo soltaron si él estaba diciendo que pararan los balazos?, no seamos 'naive', cuando él estaba diciendo que pararan, lo que realmente decía era 'denles en toda la madre porque ya me agarraron', es un delincuente de primer nivel, están entrenados", explicó Pedro Cabañas.

Enrique Núñez consideró que el operativo hasta ese momento era un éxito, pero debieron hacerlo más rápido, "el balance es terrible, tienes que entregar a los dos hermanos, 55 reos se fugaron, 8 muertos y el mensaje que deja para los demás".

¿Cuánto tiempo pasará para que el gobierno logre detener a Ovidio Guzmán y no tenga que devolverlo?

Así lo platicamos esta noche en la mesa #OffTheRecord