Llega “Evil” la serie que examina los orígenes del mal en la línea divisoria entre ciencia y religión

El estreno de la polémica serie es hoy 31 de Octubre a las 9 de la noche por el canal Universal TV.

Presentando un nuevo drama que examina los orígenes del mal en la línea divisoria entre ciencia y religión, llega “Evil”.

El estreno de la polémica serie es hoy 31 de Octubre a las 9:00 de la noche por el canal Universal TV.

Cabe resaltar que “Evil”, ha sido reconocida por TV Guide como una de las mejores series de estreno de este año.

Lo que veremos, sus talentos y producción

Creada por los talentosos Robert y Michelle King (The Good Wife, The Good Fight), la serie es protagonizada por Katja Herbers (Westworld), Mike Colter (Luke Cage), Aasif Mandvi (The Daily Show), Michael Emerson (Persona de Interés), Christine Lahti (“Chicago Hope”), Kurt Fuller (“Psych”), Brooklyn Shuck (“Rise”), Skylar Gray (“Me, Myself & I), Maddy Crocco (“El sonido de la música” en el scenario) y Dalya Knapp (Gira de Broadway “Les Misérables”) entre otros.

La serie se centra en una psicóloga escéptica Kristen Bouchard (Herbers), quien se une a un sacerdote en formación (Colter) y un contratista (Mandvi) mientras investigan la acumulación de misterios inexplicables de la iglesia, incluidos supuestos milagros, posesiones demoníacas y fantasmas.



Para llegar a fin de mes, Kristen acepta una oferta de trabajo de David Acosta (Colter), un ex periodista en busca de aventuras que ahora estudia para ser sacerdote y que la Iglesia le encarga que evalúe fenómenos inexplicables.





Completando el trío está Ben Shakir (Mandvi), un realista ecuánime reclutado por Acosta por sus habilidad de carpintería, que utiliza para descubrir las razones prácticas detrás de los “embrujos”.

Así la siempre lógica, Kristen, está segura de que la ciencia puede proporcionar respuestas a cada incidente que encuentra, incluyendo sus propios terrores nocturnos escalofriantemente reales.

También presente está Michael Emerson quien interpreta a Leland Townsend, un hombre siniestro que amenaza a Kristen y a sus cuatro hijas pequeñas.

Pero sin inmutarse, Kristen, David y Ben se disponen a evaluar eventos inexplicables para ver si hay una explicación lógica o si algo realmente sobrenatural está pasando.

Evil, promete mantener a los espectadores atentos a cada episodio, ya que la nueva serie dramática explorará los orígenes del mal de manera espeluznante, pero también llevará a conocer a sus protagonistas en la parte humana de sus personajes.