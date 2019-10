Resalta Miguel Barbosa operación política de Eric Cotoñeto y defiende a Rodrigo Abdala

El mandatario estatal señaló que el coordinador del gobierno federal no maneja recursos y serán las instancias correspondientes las que se encarguen de las investigaciones en su contra.

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta fue tajante en señalar que no se entrometerá en el proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pero además defendió que el coordinador del gobierno federal, Rodrigo Abdala Dartigues, no maneja recursos y ya serán las instancias correspondientes las que se encarguen de las investigaciones en su contra.

El mandatario local refirió que, los señalamientos en contra de Abdala Dartigues al final no se comparan con las anomalías y desvíos de recursos que cometieron los morenovallistas, pues las acusaciones en su contra son por un proceso interno de Morena.

El mandatario defendió que Abdala Dartigues ni siquiera maneja recursos “el caso de él tiene que ver, según los señalamientos de haber orientado la organización de programas en favor de una aspirante a ser presidenta nacional de Morena, no de apropiarse de recursos porque incluso él no maneja ningún recurso, como hacían los del PAN”, dijo.

El gobernador agregó que en las pasadas asambleas que realizo Morena, las que quedaron anuladas con la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fueron ganadas por Eric Cotoñeto Carmona, uno de sus principales operadores políticos; sin embargo, pero insistió en que él como gobernador no se entrometerá en este proceso de renovación de los órganos de dirección del partido que lo llevo al poder.

“A Rodrigo lo señalan de eso, nada más, pero en eso no me voy a meter en la vida interna de Morena, que le pregunten a Cotoñeto cómo les gano todo”, dijo el mandatario local quien reiteró que ni él ni los servidores públicos se entrometerán en un proceso partidista, mientras que en el caso de Eric Cotoñeto no es funcionario estatal.

Rodrigo Abdala influyó en proceso interno de Morena

El coordinador del gobierno federal en Puebla, Rodrigo Abdala Dartigues, fue acusado por militantes de Morena y por ex trabajadores de la dependencia federal de haber influido en el proceso interno de este partido político.

Abdala Dartigues junto con David Rivera Vivanco, hermano de Claudia Rivera Vivanco y la madre de la alcaldesa, Eloisa Vivanco han operado políticamente a favor de Bertha Luján, aspirante a la dirigencia nacional de Morena.

Abdala Dartigues es investigado por la Secretaría de la Función Pública y a su vez extrabajadores de la Secretaría del Bienestar región 7, con cabecera en San Martín Texmelucan denunciaron irregularidades en la otorgación de los programas federales.

El pasado domingo, Adrián Tolama Nieva, denunció que en julio fueron obligados a asistir a un evento de Bertha Luján Uranga, pues la encomienda del coordinador federal fue la de realizar comités de apoyo a favor de la ex presidenta del Consejo Nacional de Morena.

Por otra parte, un grupo de consejeros y morenistas denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGE) y ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia a Abdala Dartigues y a 25 servidores de la nación por haber condicionado los programas sociales.

Cabe recordar que, debido a la alteración del padrón de Morena y a irregularidades como la injerencia de funcionarios fue anulado el proceso electivo de los órganos de dirección de morena, por lo que será hasta el siguiente año cuando se llevan a cabo las elecciones.