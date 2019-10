Aprueban resolución para formalizar juicio político contra Trump

El presidente de Estados Unidos calificó la investigación de juicio político como "la mayor cacería de brujas en la historia estadounidense".

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy una resolución diseñada para formalizar el proceso de una investigación de juicio político contra el presidente Donald Trump.



La resolución, presentada a principios de esta semana por el Comité de Reglas de la Cámara, fue aprobada con una votación de 232 contra 196 de la cámara controlada por los demócratas. Ningún republicano votó a favor de ella.



En tuits publicados esta mañana, Trump calificó la investigación de juicio político como "la mayor cacería de brujas en la historia estadounidense" y sostuvo que eso está dañando al mercado bursátil de la nación.



La investigación surgió luego de que un informante anónimo expresó su preocupación por las interacciones de la Casa Blanca con Ucrania, incluyendo una conversación telefónica realizada el 25 de julio entre Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky.



El mandatario fue acusado de abuso de poder al utilizar la ayuda militar para presionar a Zelensky para que investigara al vicepresidente Joe Biden, un importante aspirante a candidato presidencial demócrata en 2020, para así ayudar a su campaña de reelección.



Trump negó haber hecho algo indebido. La Casa Blanca rechazó las acusaciones y dejó claro que no cooperará con los investigadores de la cámara, no entregará documentos ni testigos porque considera que la actual investigación de juicio político es injusta e ilegítima.



Los demócratas han afirmado que no necesitan una votación en el pleno de la cámara para autorizar la investigación de juicio político y han citado la Constitución del país que dice que la cámara "tendrá la facultad única de juicio político".



Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara, dijo que la resolución de hoy "preparará el escenario" para la próxima etapa, la cual se realizará en público.

El presidente se enfrentará a esta medida si se aprueba cualquiera de los artículos del juicio político con una mayoría simple en votación.



Sin embargo, la condena del presidente sólo podría ocurrir en el Senado y requeriría al menos que dos terceras partes de sus miembros, o 67 senadores, votaran a favor. Actualmente el Senado está compuesto por 53 republicanos, 45 demócratas y dos independientes.

Con información de Xinhua.