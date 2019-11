Descarta Alfonso Durazo renuncia durante comparecencia en San Lázaro

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana defendió el actuar de las fuerzas federales durante el operativo en el que se capturó y liberó a Ovidio Guzmán, en Sinaloa.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, indicó que si su renuncia resolviera el problema de seguridad en el país, la presentaría, indicando que el compromiso del gobierno es entregar un país pacificado en 2024.

Legisladores de la oposición se manifestaron contra la estrategia en la materia, apuntando el incremento de la inseguridad y el alza en el número de muertos. Además, reprobaron el operativo para capturar a Ovidio Guzmán, que desató hechos de violencia en Culiacán, Sinaloa, el pasado 17 de octubre y que culminaron con la liberación del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Durazo, sin embargo, defendió el actuar de las fuerzas federales, puntualizando que la apuesta del gobierno de López Obrador es evitar el derrame de sangre en el que incurrieron las: “Nos mueve el objetivo de pacificar al país y devolver a la sociedad la tranquilidad que anhela", dijo.

Asimismo, indicó que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto dejaron una situación de inseguridad de “dimensiones históricas”.



“Si una renuncia resolviese un problema de la dimensión que tenemos no tendría ningún inconveniente de ponerla sobre la mesa. El tema del juicio político les corresponde a ustedes promoverlo y le correspondería a esta soberanía decidir y cualquiera que sea la solución de ese proceso, no faltaba más, me someteré a la decisión de esta soberanía", indicó ante la exigencia de los diputados para dejar el cargo.