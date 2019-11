Alcaldesa de Aquixtla acusa a Regidor por bloqueo y violencia

Tras el bloqueo de la carretera Chignahuapan-Tetela de Ocampo, irrumpir en las instalaciones de la presidencia municipal de Aquixtla en donde un grupo de casi 40 personas inconformes por la remodelación del parque y la plaza de la cabecera, violentaron a las empleadas y provocaron lesiones con un objeto punzocortante a uno de los trabajadores del Ayuntamiento, la alcaldesa, Judith Fernández Gutiérrez responsabilizó a los familiares del regidor de Gobernación, Víctor Espinoza Sosa por estos desmanes que se suscitaron los pasados 28 y 29 de octubre de 2019.

En conferencia de prensa en la capital poblana, Fernández Gutiérrez expuso que el descontento de al menos un grupo de 40 personas, encabezadas por César Yamil Rivera Espinoza, familiar del regidor de Gobernación, Víctor Espinoza Sosa, es por el trabajo de remodelación del parque de la cabecera municipal; esta grupo, acusó, irrumpieron en las oficinas de la presidencia en donde, además de las lesiones y violencia ejercida contra los trabajadores, robaron documentos de la Dirección de Obras Públicas, rompieron y robaron equipos de cómputo e incluso, instaron a un linchamiento en su contra.

La primera regidora de la comuna aseveró que estos desmanes y violencia ejercida por los propios familiares del regidor de Gobernación, Víctor Espinoza Sosa, son porque buscan destituirla del cargo; por lo que, aseguró que este conflicto es netamente político y por intereses personales, no así es el sentir de la ciudadanía.

Refirió que el resto de las personas que se sumaron a este “zafarrancho” fueron servidores públicos y que hoy en día son maestros de diversos planteles educativos, quienes dejaron de laborar para instar a actos de provocación y violencia.

Y es que tras la reunión con representantes de la Secretaría de Gobernación, Finanzas e Infraestructura del Estado de Puebla, los quejosos expusieron en su pliego petitorio la destitución de la alcaldesa para que el regidor de Gobernación de Aquixtla, Víctor Espinoza Sosa asumiera el cargo a la presidencia municipal.

La remodelación

Fernández Gutiérrez refirió que fue en 1986 cuando uno de los familiares del actual regidor de Gobernación quien se encargó se realizar la remodelación al parque de la cabecera municipal; sin embargo y tras la instalación del tianguis dominical, éste ya presentaba diversas afectaciones en inmuebles, como en el piso. Razón por la que se dejó a consideración y aprobación de los representantes ciudadanos para priorizar el rescate de este espacio público dentro del Plan de Desarrollo Municipal.

En ese sentido, la edil negó que se esté atentando contra el patrimonio cultural del lugar, pues los espacios tienen poco más de 30 años de construcción y la rehabilitación tanto del parque y la plaza principal no requiere de permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

A su vez, informó que para la ejecución de este proyecto de remodelación del parque y la plaza principal se gestionaron recursos económicos ante el gobierno del Estado y a través del Programa Uno más Uno que se destinará una inversión de 4 millones 950 mil pesos.

Cerrados al diálogo

Por otro lado, pese a que Fernández Gutiérrez aseguró contar con el respaldo de la Secretaría de Gobernación, Finanzas e Infraestructura del Estado, el cabildante, Víctor Espinoza Sosa se ha negado a entablar un diálogo.

“El regidor no quiere dialogar conmigo, pide que se dialogue con todos los manifestantes, cosa que no va a suceder, vamos a trabajar una mesa de diálogo, nosotros ya cedimos en gran parte, ahora ellos tienen que ceder, tiene que haber una representación de no más de 10 personas por parte de ellos, no puede haber diálogo con 40 personas”, señaló.

Finalmente, la alcaldesa informó que por el robo de expedientes, de equipos de cómputo (tanto de escritorio y laptops), así como los diversos daños que ocasionaron, amenazas e intento de linchamiento procederá legalmente ante todas las instancias correspondientes, incluyendo a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, contra el regidor y quienes resulten responsables.