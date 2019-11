Poblanos mantienen viva tradición del Día de Muertos

El principal cementerio de la Angelópolis supera las 37 mil tumbas entre capillas y sepulcros en sus cinco secciones que arropan 16 hectáreas.

El fervor de los poblanos para preservar la milenaria tradición del Día de Muertos, es evidente en la visita no solo al principal campo santo de la Angelópolis sino a cada uno de los cementerios del territorio municipal, las tumban lucen renovadas, con adornos florales grandes, chicos y humildes, pero coloridas.

Los ríos de personas auguran que en esta jornada esencial en las tradiciones nacionales, llegarán al Panteón Municipal 250 mil visitantes.

El principal cementerio de la Angelópolis supera las 37 mil tumbas entre capillas y sepulcros en sus cinco secciones que arropan 16 hectáreas que desde las primeras horas de este viernes 12 mil 25 personas, pero se esperan entre ambos días a 250 mil visitantes, al igual que el año pasado.

Además en los cementerios de la comuna, la administración municipal ha dispuesto de efectivos de seguridad, al Grupo Relámpagos y 45 elementos de la Dirección de Protección Civil, dotación de pipas con agua, sillas de ruedas para personas de la tercera edad, brigadas del DIF, elementos de la Academia de Policía Municipal y agua purificada de garrafón para quienes quieran rehidratarse.

Las estrategias de seguridad para salvaguardar la integridad de los visitantes mantiene al personal de Protección Civil Municipal, paramédicos del Grupo Relámpagos y a municipales dando rondines permanentes al interior del panteón, además de la mesa de información que mantiene el titular de PCM, Gustavo Ariza Salvatori a unos cuantos metros de la entrada principal.

El director de Protección Civil, precisa que 150 personas de la dependencia realizan operativos constantes en todos los cementerios del Ayuntamiento, entre ellos los localizados en las 17 juntas auxiliares.

La atención a los visitantes a panteones, advirtió, la redondea personal del DIF municipal para evitar que alguna persona tenga algún incidente.

#Ciudad🌆||🔴En este día de Fieles Difuntos se reúnen las familias poblanas en los camposantos de la ciudad ✝️💀



📸 vía: @CristopherDam pic.twitter.com/m01OnWqjSP — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) November 1, 2019

Altares

Los altares son coloridos por las múltiples flores que adornan los lugares donde descansan los muertos, además de esas llamativas cempasúchils amarillas; algunos de ellos muestran fotos de las personas en sus diferentes facetas de la vida.

Todos los elementos en el altar tiene un significado; por ejemplo el agua sirve para mitigar la sed de difunto en su tránsito al nuevo mundo, la comida y el alcohol, lo mantienen activo y alegre como ocurría en su etapa de vida.

El altar es como un puente a través del cual el espíritu de nuestros difuntos regresa al mundo terrenal para convivir con los familiares durante dos días al año, destacó doña Luz García.

Las veladoras representan la esperanza y la fe; es la guía para que los difuntos puedan llegar a sus casas; si los cirios o los candeleros son morados es señal de duelo y se ponen cuatro en forma de cruz, que representan lo cuatro puntos cardinales, de manera que el difunto logre orientarse hasta encontrar su camino a casa.

El origen de la ofrenda del Día de Muertos se relaciona también con el abad de Cluny, quien mandó instalar en los templos un altar en el que se exhibía las reliquias de personajes santos que cada iglesia poseía.

#EnHilo 👉🏻En el #DiaDeMuertos a los amigos se les recuerda con las rolas que les gustan, 🤘🏻 acentúa Salvador quien en compañía de su hijo viene al Panteón Municipal a dar serenata a su "brother" con una rolita de @SantanaCarlos. 🎸



Vía @jamsmilan 📹 pic.twitter.com/FesaI4YDVn — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) November 1, 2019

Al ritmo de Black Magic Woman de Carlos Santana

A la mitad del panteón un rockero ya entrado en años con su requinto, su hijo con guitarra y bocina daba ceretana a su brother de mil batallas, que se le adelantó en el camino.

Los acordes de Black Magic Woman, rolón de Santana Carlos se escuchaban fuertes y muy claros a los pies de la tumba de su amigo que desde el más allá seguramente cantaba:

Got a black magic woman

Got a black magic woman

I've got a black magic woman

Got me so blind I can't see

That she's a black magic woman

She's trying to make a devil out of me

Don't turn your back on me, baby

Don't turn your back on me, baby

Yes, don't turn your back on me, baby

Stop messing about with your tricks

Don't turn your back on me, baby

You just might pick up my magic sticks

You got your spell on me, baby

You got your spell on me, baby

Yes, you got your spell on me, baby

Turnin' my heart into stone

I need you so bad

Magic woman I can't leave you alone

Vestido con pantalón de mezclilla y una sudadera roja, el rockero al lado de su hijo, se empeñaba en sacar correctamente la encomienda encargada por su amigo antes de zarpar al otro mundo.

El rocker después tocó la de Europa ante el asombro de los cientos de visitantes al camposanto, quienes también limpiaron tumbas y colocaron flores en floreros, además de rezar.

Pero después dio un giro inesperado al comenzar a tocar canciones de Caifanes: no dejes que, afuera y no dejes, “también le gustaban a mi hermano”, confesó.

Seguridad

La administración municipal ha direccionado a mil 600 uniformados de la Secretaría de Seguridad en los alrededores y al interior del panteón, entradas y salidas ciudad, CAPU, Central de Abasto y Centro Histórico, pero en esta ocasión la Rodada de Proximidad llama la atención de los visitantes por la serie de consejos de seguridad que dan.

La dirección de Tránsito Municipal efectuará dispositivos viales en los panteones con mayor afluencia para agilizar la movilidad, evitar dobles filas y el estacionarse en lugares prohibidos.

El principal panteón de los poblanos abrirá sus puertas a las ocho de la mañana y cerrará a las 19.00 horas de la tarde-noche y los encargados del cementerio cerrarán las puertas hasta que salga el último visitante que no será apurado, indicaron los vigilantes.

Los diferentes servicios que ofrece este espacio como inhumaciones, cremaciones y atención al público no serán suspendidos y continuarán en sus horarios cotidianos.

El director del Panteón Municipal, Francisco Mora Cabrera específica que el año previo, la gestión dotó de 700 mil litros de agua al cementerio para satisfacer las necesidades de los visitantes, además disponen de servicios médicos que afortunadamente no sean requeridos; la dotación de agua en esta jornada se espera sea la misma pero si se requiere de más, el gobierno está listo para proveer.

El comercio informal

La 35 Poniente entre la 11 y 17 Sur se convierte en un gigantesco corredor gastronómico para los visitantes que por 25 pesos pueden degustar un filete de pescado, pero también pueden comer chalupas, tacos de carnitas, mixiotes, cemitas, empanadas de mariscos y hasta coctel de camarón, pero la ración pequeña tiene un costo superior a los 50 pesos.

Pero en esta ocasión debutaron los ambulantes con venta de perfumes finos para quienes quieran refrescarse después de limpiar las tumbas.