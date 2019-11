La polarización solo frena el desarrollo del estado: Jorge Aguilar

El PAN es oposición responsable, y no pone obstáculos a los gobiernos.

El panista Jorge Aguilar Chedraui, advirtió que la polarización que se vive a nivel nacional está repercutiendo en Puebla, y esto además de enfrentar a los ciudadanos frena el desarrollo y se impide que se llegue a acuerdos, por lo que llamó a los diferentes sectores a dejar a un lado la confrontación y ponerse a trabajar.

Indicó que lo que no están tomando en cuenta los actores políticos es que será hasta noviembre del próximo año cuando inicie el proceso electoral 2020-2021, con lo cual se tiene un año para poder trabajar con acuerdos entre todos los poblanos.

Señaló que la sociedad está demandando que se atiendan los problemas de inseguridad principalmente, la falta de empleo, de servicios, que haya certidumbre para las inversiones que van a generar empleo.

Recordó que el objetivo de las elecciones concurrentes aprobadas hace seis años, era precisamente que en años nos electorales se evitara la confrontación política que desgasta a una sociedad.

Aclaró que no se pide que se deje de hacer “política”, sino evitar descalificaciones, acusaciones entre unos y otros, lo cual permite tener la madurez que demandan los ciudadanos de los políticos.

“Yo quiero recordar que antes de ser gobierno durante casi ocho años, el PAN fue oposición, y sin caer en una posición entreguista, ya que eso traiciona los principios, tampoco pusimos obstáculos a quienes gobernaban el estado o el país, y lo mismo sucedía en otros estados del país”.

“Hay gobernadores que no son del PAN no solo en Puebla, sino en varios estados del país, y el panismo está demostrando nuevamente ser la oposición democrática, ya que sería ir en contra de los principios el desear que le vaya mal a un presidente, gobernador, o alcalde que no sea panista, ya que el principal objetivo es lograr el bien común, y esto es una realidad”.

Aguilar Chedraui, dijo que Puebla tiene que avanzar, destacar sobre los demás estados, y que cada autoridad haga lo que les corresponde.

Recordó que su militancia es de varios años, y son veinte en los que decidió dedicarse al sector público, donde ha desempeñado diversos cargos, pero en el Partido Acción Nacional encontró principios y valores que no tiene otro instituto político.

Aguilar Chedraui manifestó que cada actor tiene mucho que aportar por Puebla, y tiene que haber diálogo, escuchar a todos, salirse de una dinámica electoral que tiene encerrados a los poblanos desde 2017 teniendo seis gobernadores.

“Ahora estamos en otro proceso, el de trabajar, en el que debemos esperar los tiempos, y ya cuando llegue el proceso electoral que se hagan las campaña, esperando que sean de altura”.

“Quienes fueron electos para ocupar un cargo deben en estos momentos hacer lo que les corresponde, no buscar culpables solamente. Tienen que ver que si se sigue en la misma dinámica se va a llegar a noviembre del próximo año no habrán cumplido con los ciudadanos”.

Jorge Aguilar recordó que a nivel federal el PAN ha votado a favor iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ha mantenido una postura crítica en torno a las decisiones que ha tomado ya que algunas no fueron las acertadas, además de que se cuestiona que busque siempre la confrontación.

Finalmente indicó que el Partido Acción Nacional trabajará para el 2021 como una verdadera oposición, y los ciudadanos se darán cuenta de ello.