Morena alista nuevo procedimiento para renovar órganos de dirección

La semana pasada, magistrados del TEPJF determinaron revocar la convocatoria para el III Congreso Nacional Ordinario, tomando en cuenta las denuncias por irregularidades en el padrón de militantes de Morena.

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) acata la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para reponer el proceso en su totalidad de la renovación tanto del Consejo Nacional, Comité Ejecutivo Nacional y los órganos de dirección en el estado, los grupos políticos decidirán si se aplica la encuesta o bien se continúan con las asambleas distritales.

Será el próximo domingo cuando integrantes del Consejo Nacional de Morena sesionen y con ello se lleve a cabo la revisión, análisis y discusión de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, contenida en el expediente SUP-JDC-1573/2019, mediante la cual revoca la validez del padrón de protagonistas del cambio verdadero, es decir, la convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario y los actos emanados de la misma.

Asimismo, los consejeros nacionales tomarán acuerdos para dar cumplimiento a la sentencia mediante la cual se ordena a Morena que realice todas las actas necesarias para reponer el proceso de elección de sus órganos de conducción, dirección y ejecución.

Fue la semana pasada cuando magistrados del TEPJF determinaron revocar la convocatoria para el III Congreso Nacional Ordinario, tomando en cuenta las denuncias por irregularidades en el padrón de militantes de Morena, por lo que los juzgadores consideraron pertinente que las y los morenistas participen, incluso quienes llegaron desde la campaña presidencial.

Y es que, Morena cerró sus afiliaciones a partir del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, como una medida de protección al partido político, pues se busca que solo quienes tengan la ideología marcada por el presidente participen en las decisiones partidistas.

En este orden, las asambleas distritales que se llevaron a cabo paulatinamente en los estados y que quedaron anuladas con la decisión de magistrados del TEPJF, fue solo con la participación de 3 millones 100 mil morenistas.

El análisis que realizarán los consejeros nacionales de Morena será la del método de selección y con ello tendrán que tomar en cuenta a la totalidad de morenistas, para ello tendrán que tomar en cuenta el padrón real de militantes, incluso auditado.

Dirigentes de Morena deben salir por asambleas distritales: Pablo Salazar

Entrevistado por Intolerancia Diario, el consejero nacional de Morena, Pablo Salazar se pronunció porque el método de selección de la nueva dirigencia sea por asambleas distritales, como lo marcan los estatutos, pues dijo que es la forma más transparente, en cambio hacer una encuesta favorecería a Yeidckol Polevnsky y no habría un proceso democrático.

El morenista refirió que al concretarse una encuesta la más favorecida es la actual secretaria con funciones de presidente y pone en desventaja al resto de los aspirantes a la dirigencia nacional, por lo que el mejor método debe ser por medio de las asambleas distritales.

"A lo largo de los procesos internos que hemos elegido en Morena, está el caso de nuestro gobernador, tú sabes que el tema de las encuestas es muy complicado y que al final no genera una certeza, si esa encuesta la va hacer el CEN donde la que maneja el CEN es juez y parte ahí se pierde el principio fundamental que es la certeza, a parte entre los morenos nosotros somos los que debemos elegir a nuestro dirigente y quien lleva muchos años en los medios y. Obviamente si se hace una encuesta la van hacer abierta", dijo.

Pablo Salazar dijo que se debe realizar una auditoría al padrón de militantes de Morena, pues hay morenistas quienes participaron en el proceso electoral de 2018 por las siglas de otro partido, al no verse favorecidos en el partido lopezobradorista.

En este sentido, ya con un padrón debidamente auditado se deben concretarlas asambleas distritales y esta será una propuesta que lleve el próximo domingo en la asamblea que reunirá a los morenistas de todo el país.

"El padrón lo tenemos que verificar, hay mucha gente que no merece estar en el padrón y hay gente que no está mereciendo, es un tema complicado el padrón; por ejemplo, en la asamblea de San Pedro Cholula en el distrito 10 llegaron compañeros o ex compañeros que fueron candidatos de otros partidos en el proceso de 2018, buscaron ser candidatos de Morena, pero al no verse favorecidos se van a otros partidos a ser candidatos y hoy regresan a las asambleas", dijo.

Convocatoria Consejo Nacional 10 Nov 2019 by Intolerancia Diario on Scribd

Grupo de Yeidckol Polensky se pronuncia por la encuesta

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla, se pronunció por la realización de encuestas como el método de selección de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y dejar a un lado las asambleas distritales.

"Lo mejor sería la encuesta para las dirigencias, que se basen en la ley, la vida interna de los partidos es una parte muy importante creo que se excedió el Tribunal en hacer eso y también creo que los padrones de Morena deben ser revisados", dijo el diputado local.

Además, agregó que en el caso de que el Consejo Nacional de Morena que preside Bertha Luján Uranga, se pronuncie por el método de encuesta hay criterios marcados por el TEPJF, para con ello evitar fraudes.

"La Sala Superior emitió determinados criterios para las nuevas encuestas y yo digo que las encuestas han sido positivas, obviamente hay gente que pierde y que critican las encuestas. En este caso en lo del partido que se haga lo que se tenga que hacer, pero que al final que todo acabe con unidad. Morena es un partido muy necesario para la competencia, para la vida democrática de este país", dijo el legislador local.

En este orden, el morenista señaló que se deben analizar los mecanismos y el CEN debe pronunciarse por un método idóneo para la selección de las próximas dirigencias, sin que esto genere mayor confrontación y se privilegie la unidad para apoyar las decisiones, principalmente a favor de la Cuarta Transformación.

Será el domingo cuando Morena concrete el método de selección de los dirigentes nacionales y estatales y con ello la renovación se presente a más tardar en marzo del siguiente año.