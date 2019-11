Afirma PAN que investigación a morenovallistas es 'cortina de humo' para justificar nulo trabajo de 'Juntos Haremos Historia'

La líder de los panistas pidió que los diputados locales lleven a cabo un proceso transparente en la revisión de los dictámenes y sin persecución política.

La dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Genoveva Huerta Villegas, afirmó que la revisión de 110 cuentas públicas de funcionarios del gobierno de Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad solo se trata de una "cortina de humo" del bloque de Juntos Haremos Historia, ya que pretenden justificar su nulo trabajo para el combate a la inseguridad y del fomento al empleo.



En conferencia de prensa, la dirigente de este partido político en el estado, Huerta Villegas pidió que los diputados locales lleven a cabo un proceso transparente en la revisión de los dictámenes y sin persecusión política.



La líder de los panistas dijo que este tipo de anuncios que realizan los morenistas solo tratan de tapar el trabajo nulo a favor de los ciudadanos, pero no hay elementos reales ni pruebas de desvíos de recursos, por lo que pidió que antes de cualquier declaración lleven a cabo las investigaciones correspondientes, de lo contrario solo se especula.



"Para el PAN es importante la transparencia y legalidad, que se fiscalicen todos los periodos de cualquier persona o de cualquier dependencia, pero que lo hagan las instancias encargadas de estos procedimientos sin ningún comentario o juicios a priori, porque muchas veces hemos visto que en este gobierno de manera irresponsable se han caído en declaraciones a priori que están afectando a muchos, por eso lo decimos que no nos preocupa, al contrario que se revisen absolutamente todo", dijo.



Fue la semana pasada cuando en la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado inicio con el proceso de revisión de 110 informes de fiscalización que corresponden al ejercicio fiscal 2017 y en este orden, Huerta Villegas se pronunció porque primero haya un análisis profundo y una investigación fundamentada antes de hacer señalamientos a los ex funcionarios morenovallistas.



"Que se concluya con todos los análisis por parte de las dependencias o de las contraloría so de los organismos fiscalizadores, pero que no se hagan juicios a priori porque sino efectivamente parece que es una cacería de brujas o una cortina de humo que quiere quitar a atención al nulo trabajo que hoy tiene Morena", dijo.



La líder del PAN señaló que Puebla parece principalmente de los problemas sociales: la inseguridad y desempleo, por este motivo, afirmó que el gobierno actual ha comenzado la persecusión política, como un modo de justificar el poco trabajo y empeño que han puesto en estos dos sectores.

Inseguridad provoca falta de inversiones

En conferencia de prensa, la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, dijo que con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en Puebla han cerrado cerca de 3 mil negocios, producto de la inseguridad.



Explicó que "la creciente inseguridad, la falta de inversiones, el cierre de negocios y la pérdida de miles de empleos han causado severos estragos en la entidad y para muestra un botón. De acuerdo con el INEGI, en el primer trimestre del año se perdieron 2 mil 867 negocios propios por razones de inseguridad pública y se tiene registrado que hasta el mes de agosto habrían cerrado más de 350 negocios, en el Centro Histórico de la capital con el consecuente despido de mil empleados, de este renglón cada vez son más las personas quienes sufren las consecuencias de la pésima planeación de los gobiernos de Morena", dijo.



La líder del PAN urgió a que los gobiernos estatal y municipales implementen acciones para revertir las cifras negativas y que generen las condiciones para que exista mayor inversión en el estado y que provoque más empleos.



"No existen políticas estratégicas, no existen estrategias claras para disminuir los índices delictivos, no existe un planteamiento para hacer crecer la infraestructura y tampoco se hace lo conducente para generar confianza, 2019 fue un año totalmente perdido para Puebla, las consecuencias la están pagando todos los días los cientos de familias poblanas las cifras contrastan con los primeros años de los gobiernos panistas", dijo.



Finalmente, la dirigente del PAN, Genoveva Huerta Villegas consideró que los gobiernos federal, estatal y municipales deben implementar estrategias para acabar con la inseguridad, ya que es uno de los varios factores por los que cierran empresas y con ello se genera el desempleo.