PRI en entredicho; TEPJF analizará si debe iniciar cambios de dirigencia

Juan Manuel Vega Rayet decidió interponer el recurso al señalar que están violando los estatutos del PRI, los cuales marcan que una vez concluido el proceso electoral, tienen 60 días para renovar la dirigencia.

“Los priistas ya no nos podemos quedar callados, al menos yo no”, sostuvo Juan Manuel Vega Rayet, luego de que interpuso un recurso para obligar al PRI a renovar la dirigencia estatal.

De este modo, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tendrá que enfrentar en los tribunales, un recurso de apelación para ser obligado a iniciar el proceso de renovación de la dirigencia estatal.

El aspirante al cargo de presidente del PRI, Juan Manuel Vega Rayet, confirmó a Intolerancia Diario que tuvo acercamientos con dirigentes a quienes advirtió que interpondría un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero hicieron oídos sordos.

En entrevista a Intolerancia Diario, el político detalló que el partido tricolor ya debió haber emitido su convocatoria para la renovación del comité directivo estatal, pero no lo ha hecho.

Por lo tanto, decidió interponer el recurso, ya que están siendo violados los estatutos del mismo PRI, que marcan que una vez que concluye el proceso electoral, tienen 60 días para renovar la dirigencia.

Las quejas

El comité ejecutivo nacional debió emitir la convocatoria como marcan los estatutos desde la última calificación electoral que fue en la elección de Tepeojuma.

Señaló Vega Rayet, que tuvo acercamientos tanto con la secretaria general del PRI nacional, Carolina Viggiano Austria, como con el presidente estatal, Lorenzo Rivera Sosa, quienes hicieron oídos sordos a pesar de la advertencia que interpondría el recurso.

“Entiendo que hubo cambios en el comité ejecutivo, una elección interna, pero los poblanos no podemos seguir en stand by y en estas condiciones en que se encuentra el partido”.

“Por eso tuve que tomar esta decisión y hacer esta acción para que se pueda emitir la convocatoria y quienes se sientan en derecho y tengamos la capacidad de ir a la consulta podamos participar”, señaló.

Dijo que su recurso es un modo legal para que se pueda abrir, “no se veía ningún movimiento, no siquiera nos habían o nos han llamado para platicar y decirnos la estrategia nacional, nada”, sostuvo.

“Por mi parte, tuve un acercamiento con la secretaria general Carolina Viggiano, pero yo busqué la entrevista, pero de parte de la presidencia o comité ejecutivo no hubo acercamiento”, aseveró el priista.

-¿Qué platicaste con la secretaria?

Que hay un trabajo que hacer a nivel nacional y que muchos estados están como Puebla, donde no se ha podido impactar y que para poder cambiar los comités más adelante.

“Entiendo la situación, pero también deben entender que yo no puedo dejar pasar los tiempos, si verdaderamente estoy jugando a transformar al PRI en Puebla, esta es la manera correcta para poderlo hacer”, indicó.

¿También tuviste una plática con el presidente del PRI en Puebla, Lorenzo Rivera?

-Sí, tuve una plática la semana pasada con Lorenzo en muy buenos términos y le comenté de las acciones que iba yo haciendo y que además están basadas en los estatutos.

-¿Esto (el recurso) no afecta en nada al partido?

-No, no afecta en nada, al contrario lo fortalece y que vean que los priistas ya no nos podemos quedar callados, al menos yo no.

-¿Sigue con la cerrazón, el PRI no cambia, qué está pasando al interior?

-Creo que necesitamos imprimirle ya dinamismo al partido, tenemos una gran base, eso de que el PRI está muerto no, primero tenemos que reconstruir, construir y saber para qué queremos al partido, eso es muy importante.

-¿El 2020 es crucial?

-Es crucial para todos, debemos todos de ponernos las pilas para trabajar en conjunto.

-¿Todavía se puede rescatar (al PRI)?

- Se puede rescatar mucho, podemos trabajar y más con el desgaste natural que está sufriendo el partido, muchos más acelarados que otros.

Finalmente comentó que se sigue trabajando en busca de los consensos para llegar. “No es nada personal contra el presidente del partido nacional, ni la estatal, es un tema que tenemos nosotros que demostrar que tenemos la capacidad de trabajar, que tenemos las ganas de hacer las cosas y es una forma de presión para que nos volteen a ver a Puebla”, concluyó.

La queja o recurso

El recurso de apelación en poder de este medio, fue recibido por el TEPJF el pasado 31 de octubre, con lo que Vega Rayet, enfatiza que el PRI no ha llevado a cabo sus estatutos.

La Sala Regional del TEPJF turno el expediente de 21 fojas al magistrado Héctor Romero Bolaños para su análisis y resolución, con el folio SCM-JDC-1204/2019.

El expediente fue dirigido al presidente del organismo, Felipe Alfredo Fuentes Barrera interpuesto en la Sala Regional Ciudad de México.

Juan Manuel Vega, señala directamente al dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, y a la Secretaria General, Carolina Viggiano Austria, de ser omisos en la emisión de la convocatoria en Puebla.

“La omisión de emitir la convocatoria para elegir a los integrantes del Comité Directivo Estatal de Puebla de Partido Revolucionario Institucional, lo cual atribuye a la Presidencia y a la Secretaría General, ambas del Comité Ejecutivo Nacional del referido instituto político”, señala en parte del documento.