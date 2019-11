Pese a agresiones de género, PT conservará en su grupo legislativo a José Juan Espinosa

El delegado del partido de la estrella, Ernesto Villareal, refirió que no hay ningún procedimiento de queja ante la Coordinadora Nacional del PT contra Espinosa Torres.

El Partido del Trabajo (PT) no emitirá sanciones en contra del diputado José Juan Espinosa Torres, como su expulsión del Grupo Parlamentario, a pesar de los actos de violencia de género y de agresiones constantes en contra del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, incluso a pesar de las reiteradas críticas al gobernador, Miguel Barbosa.

Y es que, el delegado del partido de la estrella, Ernesto Villareal Cantú, refirió que no hay ningún procedimiento de queja ante la Coordinadora Nacional del PT; sin embargo, recalcó que Espinosa Torres no es militante de este partido y tampoco apoyan cualquier acto de agresión o posiciones de tipo personal.

En conferencia de prensa, el líder del PT aseguró que tampoco conoce a José Juan Espinosa Torres, pues el acuerdo de que él se quedará en la bancada de este partido político fue incluso con otros personajes, en otros términos y en otro tiempo.

“Los temas de la opinión de José Juan, no lo conozco, tenemos tratos de relación institucional como diputado-dirigencia del PT y no tenemos dentro de los órganos sancionadores del PT, como ustedes saben él no milita en el PT pero forma parte del Grupo Parlamentario, como ustedes conocen que es la Comisión de Garantía y Controversia no tienen registrado un proceso y hoy lo importante es que tenemos que recalcar la unidad del grupo parlamentario”, dijo el líder petista.

Este martes oficialmente Valentín Medel Hernández fue presentado como el coordinador del PT en el Congreso del Estado, aunque la función ya la desempeñaba desde que José Juan Espinosa Torres fue vetado de las comisiones y de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, debido a que cometió violencia de género.

El diputado José Juan Espinosa Torres fue el coordinador del PT en el Congreso del Estado, pero ante las denuncias por violencia de género y graves diferencias con el presidente de la Junta de Coordinación Política quedó fuera de la coordinación, posteriormente quedó fuera de las comisiones ordinarias y comités del Poder Legislativo.

PT respaldará iniciativas en beneficio de ciudadanos

El líder partidista y el coordinador del PT, Valentín Medel Hernández, señalaron que todas las iniciativas que se presenten en favor de las y los ciudadanos serán respaldadas, incluso las que envíe el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, a quien apoyaron desde el proceso electoral ordinario 2018.

En conferencia de prensa, el diputado del PT, Valentín Medel Hernández, refirió que “el respaldo se ve desde que ya me están dando el nombramiento por parte de la dirigencia como coordinador de bancada y el respaldo de los propios compañeros diputados”, dijo.

En la víspera de la presentación de las iniciativas de la Ley de Planeación, la Ley de Participación Ciudadana, así como reformas constitucionales para concretar la nueva regionalización del estado, así como la defensa del presupuesto para seguridad y campo, los dirigentes coincidieron en que apoyarán dichos ordenamientos.

En la conferencia de prensa, estuvo presente el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, quien dio su respaldo a Valentín Medel Hernández en la coordinación.