Diputados locales eran espiados a través de un teclado

Gabriel Biestro Medinilla, refirió que ya se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

En el Congreso del Estado fue encontrado un aparato de tecnología incrustado en el teclado de una computadora ubicada en la recepción, el que supuestamente sería un instrumento de espionaje, por lo que se entregó a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Sin embargo, a poco más de un año de haberse detectado este instrumento de tecnología, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, dio a conocer el tema públicamente.

Entrevistado en el Poder Legislativo, el también coordinador de Morena refirió que “se buscó y se estuvo rastreando, se encontraron artículos extraños que se entregaron a la Fiscalía, pero no tenemos respuesta, en un teclado pero no sabemos qué es, puede ser que sea, pero no tenemos respuesta o peritaje, era de la entrada de la recepción”, dijo el diputado local.

El diputado local fue entrevistado respecto al espionaje que en su momento implementó el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, tema que incluso el secretario de gobernación Fernando Manzanilla Prieto demando que se abra con el objetivo de que se aclare el tema.

En este orden, el presidente del Congreso del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, refirió que ya se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Fue en el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas cuando se implementó el espionaje en el estado, incluso el tema fue denunciado a nivel nacional tanto en las Cámaras de Diputados como en la Cámara de Senadores.

SGOB pide que FGE abra investigación respecto al espionaje

Y es que, el pasado martes, el secretario de gobernación, Fernando Manzanilla Prieto, consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) debe abrir el caso del espionaje que consumó el exgobernador, Rafael Moreno Valle, con la complicidad de sus más cercanos, como Eukid Castañón Herrera, para emitir sanciones por este delito.

“Todos vimos, padecimos situaciones de espionaje, era voz populi incluso a nivel nacional. En su momento el senador Miguel Barbosa hicimos una denuncia, se dio a conocer audios de actores políticos, nacionales y estatales y ojalá que lo que no hizo la PGR en un claro contubernio de acuerdos que fue cerrar esa investigación, hay grabaciones por todos lados y las cierran, resulta que no había nada que perseguir y en el caso de Puebla que se retome y se haga justicia”, dijo.

El funcionario estatal refirió que por acuerdos políticos, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) cerró la investigación por espionaje en contra de morenovallistas; sin embargo, en este combate a la corrupción que se emprende desde el gobierno federal, el caso debe retomarse.

Durante el gobierno que encabezo Rafael Moreno Valle Rosas activistas y personajes políticos, incluso periodistas fueron espiados, de hecho hubo audios que se hicieron públicos.