Saúl “El Jaguar” nominado a Mejor Álbum de Música de Banda en edición 20 del Latin Grammy

El intérprete promociona su disco “Mi Fórmula” el cual pronto saldrá al mercado, mientras ya suena el sencillo “Tu, tu, tu”.

Nacido en Delicias, Chihuahua, Saúl Alarcón mejor conocido como “El Jaguar”, es el menor de 13 hermanos, desde pequeño mostró afinidad por la música, su dedicación y entusiasmo lo llevan a estar hoy nominado en la categoría a Mejor Álbum de Música de Banda en edición 20 del Latin Grammy.

De promoción en Puebla el pasado fin de semana, Saúl “El Jaguar”, habló de esta nominación, así como de dos producciones musicales prontas a salir: “Estoy en una gira intensa de promoción para dar a conocer nuevos discos los cuales pronto verán la luz, el primero Mi Fórmula y el segundo un homenaje a Javier Solis”.

Foto: Cristopher Damián

De sus discos “Mi Fórmula” y “20 éxitos homenaje a Javier Solís”

“Mi Fórmula saldrá al mercado el próximo 22 de Noviembre, ya suenan algunos temas de este disco como el sencillo ‘Tu, tu, tu’, el material en total contiene 15 melodías estas son: Que soy lo peor, Tener amores, Mi amigo alcohol, Se vende, Tus cuentos, Más bueno que la sandía, Control de calidad, De tu propio chocolate, Sinónimos de marido, Al natural, Abandonado y la canción que da nombre al disco Mi Fórmula”.

En cuanto al disco homenaje dijo: “Admiro a Javier Solís desde niño, siempre estaba cantando canciones de este gran señor como Sombras nada más, Las rejas no matan, Esclavo y amo entre otras, por eso decidí sacar un disco tributo a mi estilo esperando que guste a mis fans y a los fans de Solís. El material tendrá 20 temas, la mayoría éxitos pero también hay inéditos”.

Foto: Cristopher Damián

De su propia disquera “Jaguar Music”

Hay que resaltar que estas nuevas producciones del “Jaguar”, forman parte del inicio de un nuevo sueño: Su casa disquera.

“Estoy agradecido con Universal Music que fue mi casa disquera por 7 años, pero dentro de mis sueños y proyectos siempre estuvo hacer mi propia casa disquera y ahora esto es una realidad. Jaguar Music es el nombre de la disquera la cual primero buscaré se posesione con mis producciones y después invitaré a nuevos talentos porque hay muchos valores en México y que son desaprovechados”.

Foto: Cristopher Damián

De su nominación al Latin Grammy

Independientemente de tener gira de promoción de “Mi Fórmula”, Saúl tiene una sonrisa continua por su nominación en la 20 edición del Latin Grammy a celebrarse este 14 de Noviembre.

“No me lo esperaba, llegue de concierto y estaba descansando siempre dejo en vibrador el celular, pero cuando vi llamadas perdidas decidí contestar y la sorpresa fue la nominación, al principio creí que era broma porque tengo muchos amigos bromistas como Omar Chaparro, pero después me di cuenta que era en serio. Estoy feliz por esto, una noche antes de la ceremonia habrá una cena y después ya veremos, pero si me lo gano lo dedicaré a mis compañeros que luchan por la música incluso a los que no son de mi género como los urbanos, porque todos se lo merecen”.

Foto: Cristopher Damián

Añadió: “Yo mandé una canción para participar cantando en los Latin aún no dicen nada, es un homenaje a José José con el tema Me basta que grabé con la Orquesta de Pepe Zavala, pero en caso de que no pueda cantar esa noche ya la estrenaremos en otro momento”.

De las colaboraciones

En otro tema Sául dijo que le gusta mucho hacer colaboraciones. “Espero un día hacer un dueto con Óscar de la Rosa de la Mafia; con María José hay planes de hacer algo con banda, también hemos hablado con Elefante y la Sonora Dinamita, desgraciadamente por los tiempos a veces es difícil coincidir, pero ojala se haga algo, ya que creo que las colaboraciones son muy importantes”.