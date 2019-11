Ponen en marcha Programa de Transporte Nocturno, cinco rutas saldrán de Paseo Bravo

Serán 5 rutas que partirán del Paseo Bravo a diferentes destinos con horario de 10 de la noche a 5 de la mañana, es un programa piloto que arranca el jueves.

La Secretaría de Movilidad y Transporte que encabeza Guillermo Aréchiga Santamaría anunció la puesta en marcha del Programa de Servicio de Transporte Nocturno, es decir, de 10 de la noche a las 5 de la mañana, pues a partir del jueves cinco rutas cuyo punto de partida será en el Paseo Bravo se desplazarán por diferentes destinos, con el objetivo de brindar el servicio de los usuarios quienes trabajan de noche.

En conferencia de prensa, el titular de la dependencia estatal anunció que el programa se denomina "Claro Bus", que busca brindar servicio a las personas quienes trabajan de noche y quienes se ven obligados a pagar servicio mercantil para llegar a sus centros de trabajo o bien para llegar a sus domicilios particulares.

El funcionario estatal dijo que poner en marcha este servicio ayudará a la economía de las familias poblanas, pues en lugar de pagar un servicio de taxi que puede costar de 70 pesos o a más de 100 pesos, el servicio de transporte nocturno en estas cinco rutas costará 15 pesos, es decir 90 por ciento más caro que la tarifa diurna.

El Paseo Bravo será el punto de partida y las cinco rutas son a Cholula pasando por centros comerciales como Cruz del Sur, Plaza San Diego y Forjadores; la ruta 2, llega a la Caseta de Atlixco, ésta recorre centros comerciales y recorre zonas que tienen afluencia de personas a lo largo de la noche; la ruta 3 recorrerá del Hospital General del Sur, por la avenida 16 de septiembre, cubre varias colonias a lo largo del camino y pasa por Plaza Dorada, Plaza Cristal, el Hospital de la Mujer, Plaza Centro Sur y Peri Plaza; la ruta 4 se dirigirá para Amalucan y la ruta 5 tendrá el destino de La María.

Serán 10 unidades y 12 de reserva, las que funcionarán a partir del jueves, en este programa piloto y entre cada unidad tendrán un lapso de 45 minutos de tiempo, para que "las personas puedan medir sus tiempos y de saber en qué momento va a pasar el autobús y poder abordarlo", dijo Aréchiga Santamaría.

El funcionario agregó que "éste será un programa piloto que va a durar 90 días y que va a funcionar a partir del jueves y va a funcionar de las 10 de la noche a las 5 de la mañana, van a correr a lo largo de la zona metropolitana, cinco rutas, solo 5 en este momento, éstas van a salir, todas tienen como punto de origen el Paseo Bravo y de ahí se mueven a distintos lugares", explicó.

En este sentido, apartar de este lunes, los operadores del transporte público ya recorren las rutas con el objetivo de que se conozcan exactamente las zonas y las paradas en las que podrán esperar a los usuarios.

Paraderos con botones de alerta

Con el objetivo de que los usuarios del transporte público se sientan y viajen seguros, a partir del jueves las unidades de servicio nocturno estarán conectadas al C5, por medio de los botones de alerta y las cámaras de vigilancia.

El secretario de movilidad y transporte, Guillermo Aréchiga Santamaría, dijo que además los paraderos que serán autorizados tendrán la iluminación correspondiente y también tendrán botones de alerta, para prevenir cualquier acto de inseguridad.

Detalló que "desde luego estos autobuses irán conectados a C5, el estado está inmerso en este proyecto, lo está también el municipio y de tal manera que estamos buscando un acompañamiento de las instancias que nos permita brindar la mayor seguridad a las poblanas y a los poblanos. Hoy estás miles de personas se trasladan de distintas maneras, de distintas formas, con costos más altos y sin medidas de prevención, estamos dando pasos relevantes en razón de generar un transporte seguro en favor de las y los poblanos", refirió.

Qué se investiguen casos de títulos legales

En entrevista por separado, Guillermo Aréchiga Santamaría, dijo que todos las personas de la vida pública que hayan obtenido sus títulos de forma ilegal deberán asumir las consecuencias de sus actos, esto a pregunta expresa de su hijo Pablo Alberto Aréchiga Fernández, quien fue destituido de la dirección del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla.

"Hay denuncias en proceso, es lo que se públicamente, tendrá que salir a la luz las cosas, no hay que especular absolutamente nada, yo lo que digo es estoy seguro de que no es así y dejemos que las instancias hagan lo necesario y todos debemos ser responsables de nuestros actos, me parece que tendrá que suceder exactamente lo mismo, habrá responsables y a los responsables que resulten deben asumir las consecuencias de sus actos", dijo.

El secretario dijo que no se debe especular con este tema y dejar que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes.