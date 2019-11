Mis estudios son legales y cursados en instituciones de prestigio: Jesús Giles

El ex dirigente estatal del PAN sostiene que sus estudios se encuentran dentro de la legalidad.

El ex presidente estatal del PAN, Jesús Giles Carmona, sostuvo que sus estudios son legales, y cuenta con los documentos que lo demuestran, y cuestionó que Morena emprenda acciones de venganza por no haber retirado la demanda por los hechos del hotel MM.

Dijo que recientemente ha sido difamado al señalar que sus estudios no son reales. Lo cual es una mentira.

"Tengo acreditada el 90% de mis estudios de la licenciatura en derecho en UPAEP," universidad popular autónoma del estado de Puebla y decidí como mucha gente concluirlos en una universidad pública. Por lo tanto mis estudios son reales y mi título es legal".

Advirtió que desde que Morena llegó al Gobierno del Estado, ha recibido presiones y amenazas para que retire la denuncia que presentó en julio del 2018 en contra sus militantes de MORENA por los delitos que cometieron en el hotel M y M.

Precisó: "Para quien lo ha olvidado, les recuerdo que Morena cuando no gana a la buena, arrebata a la mala. Y Como no he accedido a esas presiones y amenazas, hoy tratan de desprestigiarme públicamente".

Sostuvo que la estrategia de Morena desde el gobierno se ha encaminado a destruir en lugar de construir. "En lugar de construir un programa de infraestructura, un proyecto económico para el estado y la capital, Morena se ha dedicado a construir denuncias, que no buscan otra cosa que no sea desprestigiar al partido ACCION NACIONAL, a sus gobiernos y sus militantes".

Advirtió: "En el PAN sí sabemos construir. Construiremos una oposición firme y responsable; construir un proyecto para Puebla y los siguientes años."

Finalmente invitó al Gobierno del Estado a que atienda los problemas prioritarios como la seguridad y se ponga a trabajar.