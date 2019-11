Anuncia Miguel Barbosa rediseño en la Secretaría de Infraestructura

El mandatario local adelantó la creación de seis direcciones de infraestructura especializadas en temas de salud, educación, DIF, cultura, caminos y puentes, seguridad y la desaparición del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE).

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, anunció una reestructura en la Secretaría de Infraestructura, con el objetivo de crear una subsecretaría y seis direcciones que atiendan de forma particular obras en materia de salud, educación, para el combate a la pobreza y el DIF, caminos y puentes, cultura y seguridad; esto implicará la desaparición del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), en el que además imperaba la corrupción.

En conferencia de prensa, el gobernador no desmintió la renuncia de Heliodoro Luna Vite como titular de esta dependencia, pues se limitó a responder que "eso será una decisión que tomaré"; sin embargo, anunció la reestructura de las áreas para poner atención especial a las demandas de los ciudadanos.

En este orden refirió que estas acciones permitirán el combate a la corrupción y abonarán a la transparencia y buen ejercicio de los recursos públicos, pues ejemplificó que en el caso del CAPCEE, el que fue dirigido por el magistrado, Jorge Benito Cruz Bermúdez, fue ocupado para actos irregulares.

"Para temas de educación va a desaparecer el CAPCEE por una bola de irregularidades que hubo, hasta para ser ocupado para construir obras de infraestructura que nada tienen que ver con la cuestión educativa como el tren turístico, entre otros casos que desde ahí se construyeron y que nada tienen que ver con educación, casos de corrupción", dijo el mandatario local.

Refirió que cada dirección que se creará tendrá serias responsabilidades; por ejemplo, la dirección de infraestructura de seguridad servirá para planificar y ejecutar los proyectos de obras "en procuración de justicia, de administración de justicia y de los temas judiciales que son cuarteles, C5, Centros de mando y que pueden ser hasta reclusorios que tienen otra dimensión", detalló,

Dijo que la reestructura en la Secretaría de Infraestructura tiene como objetivo una mejor planeación de las obras que se realizarán en el estado, como parte del Plan Estatal de Desarrollo, incluso esta semana continuarán las reuniones para analizar esta nueva estructura.

Agencia de Energía atraerá inversiones millonarias

En otro punto, el gobernador anunció que la Agencia de Energía de Puebla se trata de un fideicomiso que tiene como propósito captar más inversiones, es decir, se pretende que haya almacenamiento, energías limpias y contar con ductos de gas natural, para que los inversionistas tengan todo lo necesario para operar en la entidad.

Refirió que esto ayudará a los 17 parques industriales que se tienen en Puebla, pues en algunos de ellos no hay este tipo de energías lo que resulta indispensable y "no va haber la llegada de empresas importantes que no sea con ductos de gas natural y tenemos a través de esa agencia ya muchos compromisos de inversión, enormes que pronto daremos a conocer sobre cuántos miles de millones estarán comprometidos para invertirse en Puebla", dijo.

El tema será votado en la siguiente sesión del Congreso del Estado, pues el tema ya ha sido analizado en comisiones generales, por lo que esto ayudará a la atracción de inversiones y con ello la idea es la generación de empleos.