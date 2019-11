Diputadas van contra actos misoginos de Héctor Alonso

Rocío García Olmedo presentó una reforma al Código Penal de Puebla para precisar las causales para sancionar el delito de feminicidio en Puebla.

Diputadas de diferentes fuerzas políticas en el Congreso del Estado, cerrarán filas y presentarán una denuncia ante el Tribunal Electoral para que se detengan las agresiones por parte del diputado Héctor Alonso Granados, quien la semana pasada durante la sesión ordinaria lanzó una frase e hizo señas con connotación sexual.

Durante la sesión ordinaria, en asuntos generales, la diputada Nora Merino Escamilla hizo uso de la tribuna para anunciar que no se permitirá que siga la violencia en contra de las mujeres por parte de un diputado que, en todo momento, ha buscado la manera de agredirlas.

Recordó que no solo se trata de ataques hacia las legisladoras, recordando la frase “primero no tendrían que abrir las piernas”, cuando se hablaba del tema del aborto. A pesar de que fue sancionado expulsándolo de la bancada, el comportamiento no cambio y se volvió más agresivo.

Anunció que la denuncia será presentada ante el Tribunal Electoral del Estado, que es la instancia legal que tendrá que resolver el caso.

Durante la sesión, la vicecoordinadora de la bancada de Morena, Tonantzin Fernández Díaz, planteó incrementar "los candados" para la asignación de Notarías Públicas para garantizar que no sean "un premio" y que los fedatarios públicos sean profesionales del derecho.

Comentó que en los últimos meses se ha hablado de las irregularidades de las notarías, pues en las pasadas administraciones estatales se asignaron estas patentes a personas ligadas al grupo en el poder, sin que estos tuvieran la preparación profesional y experiencia para desempeñarse en el cargo.

Subrayó que su propuesta busca incrementar a dos años el periodo de prácticas profesionales en una Notaría Pública, así como el documento expedido sea validado por el Consejo de Notarios de Puebla y su publicación en el diario de mayor circulación.

"Lo que buscamos es impedir la entrega discrecional, pero sobre todo la entrega a personas que no conocen del derecho y menos del derecho notarial. Buscamos que los mejores perfiles sean los que puedan ser en un futuro los notarios de Puebla (…) Presenté esta reforma para poner una serie de candados sobre todo para que quienes lleguen sean conocedores del derecho notarial".

Fernández Díaz precisó que los aspirantes no deberán ser servidores públicos en funciones y haberse separado del cargo con un año de anticipación para brindar la certeza que su asignación fue por comprobar su experiencia y no por un pago de favores políticos.

Terminar con las subjetividad en los feminicidios

En tanto la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad, Rocío García Olmedo, presentó una reforma al Código Penal de Puebla para precisar las causales para sancionar el delito de feminicidio en Puebla y que su calificación no sea subjetiva o quede a criterio de los jueces.

Precisó que desafortunadamente a pesar que el homicidio de una mujer por razones de género está tipificado como un delito grave, que alcanza una pena de hasta 70 años de cárcel, en la realidad no se está aplicando este castigo.

Ejemplificó que los jueces en ocasiones no catalogan el asesinato de una mujer como feminicidio porque se argumentan “los celos” como un motivo del delito y esto queda en una cuestión de criterio, abriendo la posibilidad a que el responsable no reciba el castigo que merece.

“Queremos codificar con mucha claridad el delito de feminicidio para que los juzgadores no interpreten equivocadamente la ley en un delito tan delicado como es este, de manera que en esa codificación plantear el retito de conceptos subjetivos como el decir que por celos porque cómo se determina eso y no hay manera de calificar eso”.