Arranca PAN estrategia rumbo al 2021; alianzas electorales y perfiles ciudadanos en agenda

Marko Cortés advirtió que no se permitirá la intromisión de personajes quienes intenten dañar a este instituto político, a pregunta expresa respecto a Fernando Manzanilla.

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, advirtió que la militancia no permitirá la intromisión de personajes ajenos que quieran dañar a este instituto político, en referencia a Fernando Manzanilla Prieto, secretario de Gobernación, y refirió que rumbo a 2021 habrá alianzas electorales cuyo centro sea la sociedad y que los aspirantes sean ciudadanos.

En entrevista, después de que se reunió por varias horas con líderes de Acción Nacional en las oficinas del Comité Directivo Estatal (CDE), el líder del albiceleste refirió que "nosotros hemos hablado con total claridad que no aceptaremos ningún tipo de intromisión al PAN, pero a la vez estamos abiertos a todo tipo de alianza a nivel nacional", sostuvo.

Con el objetivo de arrancar la estrategia electoral rumbo a 2021, Cortés Mendoza se reunió, la tarde de este lunes, con la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas; el líder municipal de Puebla, Jesús Zaldívar Benavides; el ex dirigente del albiceleste, Jesús Giles Carmona; el ex diputado local y funcionario morenovallista, Mario Riestra Piña; la ex candidata por la vía independiente, Ana Teresa Orozco, por mencionar algunos personajes.

"Venimos a platicar con los liderazgos del PAN, lo que hoy el PAN requiere es el cierre de filas entre todos con la dirigencia estatal y las dirigencias municipales para ponernos a trabajar y concentrados todos en 2021, lo que les auguro es que vamos a ganar presidencias municipales", dijo el líder del albiazul.

Aclaró que por el momento no se abordó el tema de candidaturas; sin embargo, dijo que se elegirá a los mejores perfiles, incluso ciudadanos quienes sumen a que el PAN obtenga votos y recupere espacios de elección popular en 2021.

"Todavía no hablamos de candidaturas, pero debemos ir con las y los mejores, con aquellos que puedan sumar para ganar. La regla será traje a la medida con cada entidad y con Puebla de manera conjunta con el CDE vamos a construir los procesos, pueden ser procesos mixtos. Estamos abiertos a diferentes alianzas donde el contenido debe ser la sociedad, los que tienen que estar integrados es abrir a puerta a toda la gente que quiere estar", dijo.

La reunión de panistas se llevó a cabo a puerta cerrada en donde plantearon varios puntos, pero encaminados a "cerrar filas", para sacar del poder al bloque lopezobradorista, que hoy mantiene la mayoría en el Congreso de Puebla y gobierna en la entidad.

Sin soberbias ni mezquindades

En entrevista por separado, la excandidata al gobierno de Puebla, Ana Teresa Aranda Orozco, señaló que es momento de cerrar filas y que las y los panistas olviden las soberbias y mezquindades, pues dijo que "estamos en una emergencia nacional".

"Necesitamos ver el 2021 como una gran oportunidad, primero para rescatar la cámara de diputados y darle equilibrio y contrapeso al ejercicio del poder a nivel federal, pero también lo que implica las presidencias municipales y el Congreso local, el mensaje es ese, un mensaje de ánimo y de invitación para que todos pongamos por encima de nuestros intereses, a nuestros municipios, nuestro estado y nuestro país", dijo.

Señaló que el principal objetivo es trabajar rumbo a 2021, ante los problemas sociales que no tienen solución, por ello es que afirmó que la reunión llevada a cabo la tarde de este lunes fue con el ánimo de sumar y trabajar en unidad.

La exabanderada al gobierno de Puebla no descartó participar en las elecciones de 2021, pero en su momento cuando salga la convocatoria de Acción Nacional lo definirá, pero advirtió que no tiene ningún impedimento, pues realmente nunca de fue del albiceleste.

"Pues no. No sabemos hasta que salgan las convocatorias, pero por el momento el único ánimo que tengo y la única intención es apoyar a Acción Nacional, independientemente de quiénes sea los candidatos", refirió.

Las y los panistas perdieron posiciones en las elecciones Ordinarias de 2018, ante el efecto que causó Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena; por ello las y los panistas acordaron trabajar en unidad.