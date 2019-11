En las últimas horas, los senadores del Partido Acción Nacional dieron a conocer su rechazo por la forma en la que Rosario Ibarra Piedra había ganado las elecciones para se la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al exponer que hubo irregularidades en un par de votos que fueron suficientes para determinar el triunfo de Ibarra Piedra.

La polémica por la elección nació a aprtir de que el PAN acusara que en total hubo 116 votos de senadores pero no se contabilizaron dos votos en el proceso.

El lema del Presidente @lopezobrador_ y su partido Morena es no mentir, no robar.



Ya mintieron. Y hoy robaron.



Hubo fraude en la @CNDH. Y no lo vamos a permitir. #DejenDeMentir