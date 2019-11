Se presenta el clásico “Don Juan Tenorio” la obra máxima del dramaturgo español José Zorrilla

El montaje se presenta hoy martes 12 de Noviembre en funciones de 18:00 y 20:00 horas en el Teatro de la Ciudad. En las funciones, recibirán reconocimiento las actrices Silvia Dávila y Lilia Nieto y el maestro Salvador Talavera.

El primer actor Manuel Reigadas, regresa con la obra cumbre del dramaturgo español José Zorrilla, “Don Juan Tenorio”, celebrando 51 años de dar vida al Tenorio.

Por lo anterior, este martes 12 de Noviembre se presenta el montaje en funciones de 18:00 y 20:00 horas en el Teatro de la Ciudad, donde se verán a más de 20 actores en escena.

Los boletos para esta obra tienen un costo de $120, $80 y $60 y se pueden adquirir en taquillas del Teatro sede, en el sistema electrónico de Taquilla Plus, en el hotel Best Western y en Plaza Dorada.

Del clásico

“Don Juan Tenorio” fue estrenada en el Teatro de la Cruz el 28 de marzo de 1844. La historia transcurre en Sevilla, en 1545, en los últimos años del rey Carlos V, de España. Está estructurada en dos partes. La primera en cuatro actos y transcurre en la noche. Dichos actos son: I. Libertinaje y escándalo. II. Destreza. III. Profanación. IV. El Diablo a las puertas del cielo. La segunda parte está dividida en tres actos: 1. La sombra de doña Inés. Son 6 escenas. Se desarrolla en el panteón. II. La estatua de don Gonzalo. Son 5 escenas. Se desarrolla en la casa de don Juan. III. Misericordia de Dios y apoteosis del Amor. 4 escenas, incluyendo la última que sólo tiene un diálogo recitado por don Juan en el cementerio.

De los personajes y sus actores

En esta producción de “Don Juan Tenorio”, el maestro Reigadas, como lo ha hecho desde hace ya unos años, en la primera parte de la obra da vida a Don Diego Tenorio, el padre de Don Juan y en la segunda parte, da vida a Don Juan.

“Esa obra me gustó mucho desde niño, yo hacía el personaje de Chuti cuatro o cinco años antes de que yo tomara el papel de Don Juan. Para hacer el Chuti por lógica te aprendes el papel del Tenorio porque estás escuchando la obra todo el tiempo. Jorge Gómez Haro campeón de levantamiento de pesas a nivel nacional, en una función levantó a Doña Inés y se tronó una vertebra, entonces ya no pudo hacer la siguiente función. Yo que ya la sabía, me metí a hacer el personaje y ya llevo 51 años representándolo. Le tengo mucho cariño a esta obra que es clásica, cada año se monta sobretodo en época de muertos por ser muy significativa. Mucha gente no sabe que el propio autor, José Zorrilla, la trajo a México cuando era secretario de Cultura del gobierno de Maximiliano”, comenta Manuel Reigadas.

En cuanto a los personajes están: Don Juan Tenorio, caballero rico, noble, bravo, español y pendenciero; persiguiendo siempre amoríos, aventuras y peleas, Don Diego Tenorio, Padre de Don Juan, al que trata de alejar de su vida de “calavera”. Don Luis Mejía, caballero adversario de Don Juan, Don Gonzalo de Ulloa, padre de Doña Inés. Doña Inés de Ulloa, joven novicia que va a ser casada con Don Juan, Doña Ana de Pantoja prometida de Don Luis, Doña Brígida, mujer mayor dama de compañía de Doña Inés. También presentes el Capitán Centellas, Ciutti, Butarelli, Lucía, la Madre abadesa, la Hermana Tornera, Don Rafael Avellaneda, entre otros.