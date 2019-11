Emite CDH 22 recomendaciones; 20 fueron para los Ayuntamientos

Además 19 de 22 recomendaciones fueron aplicadas en los últimos tres meses por Omar Siddhartta Martínez.

A poco menos de dos meses de que concluya 2019, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH), ha emitido 22 recomendaciones por violaciones a las garantías individuales, 20 a distintos ayuntamientos y solo dos a dependencias del gobierno estatal.

Es de destacarse que del total de las recomendaciones, 19 fueron aplicadas durante la breve presidencia interina de Omar Siddhartta Martínez Báez, en tres meses.

En tanto, en los siete últimos meses del ex presidente de la CDH, Adolfo López Badillo, solo se emitieron tres recomendaciones, dos de ellas a ayuntamientos.

Las dos de las recomendaciones que se han girado a dependencias estatales, fueron contra la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Asimismo las 22 recomendaciones, dos fueron para los ayuntamientos de San Gabriel Chilac, San Pedro Cholula y Acatlán de Osorio.

Además, recibieron recomendaciones los ayuntamientos de Texmelucan, Tecamachalco, Atlixco, Tepexi de Rodríguez, Coxcatlán, Huauchinango, Altepexi y Ocotepec.

En la lista siguen con una recomendación Miahuatlán, Tepango, Acateno, Chiconcuautla, San Andrés Cholula, Chietla y Chiautla de Tapia.

A cinco días de la llegada de José Félix Cerezo Vélez a la presidencia de CDH, no solo no ha informado de en qué estado encontró la institución, sino que no ha dado una sola entrevista.

Últimas recomendaciones

La recomendación 20/2019 fue emitida al presidente municipal de Ocotepec, por vulnerar los derechos humanos al agua, a la seguridad jurídica y de petición.

Se acreditó que el Comité de Agua Potable de la localidad de Oyametitla, integrado por ciudadanos, con la permisividad o anuencia de la autoridad municipal, condicionó el servicio público y suspendió el acceso del líquido vital a un habitante de dicha comunidad.

Quedó evidenciada la omisión de los servidores públicos municipales para evitar la vulneración a los derechos humanos como lo dispone la legislación mexicana.

En otro caso se emitió la Recomendación 19/2019 al presidente municipal de Atlixco, por vulnerar los derechos humanos a la vida y a la seguridad jurídica.

Se acreditó que elementos de la Policía Municipal de Atlixco, ingresaron a los separos de la comandancia municipal a una persona que detuvieron, derivado de una solicitud de auxilio, horas más tarde fue encontrado sin vida en la celda preventiva.

Aunque lo trataron de auxiliar, no exime de responsabilidad al personal municipal que tenía a su cargo el resguardo de la persona detenida.

Y es que se comprobó que no implementaron las medidas necesarias para vigilar a las personas bajo su custodia.

La controversia

Félix Cerezo Eusebio, nuevo titular de la CDH de Puebla, tuvo el voto a favor de 29 diputados, aunque en una decisión cuestionada por legisladores de oposición.

La mayor critica en el Congreso estatal, fue por el proceso de selección al que calificaron de arbitrario y amañado.

Incluso los diputados Mónica Rodríguez Della Vecchia, líder de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) y José Juan Espinosa Torres, intentaron detener la elección.

Acusaron como irregular e ilegal la adopción de la evaluación cualitativa después de las comparecencias, la que no estaba considerada en la convocatoria.

Uno de los casos que llamó la atención fue el de Mónica Silva Ruiz quien, a pesar de tener una valoración de 96 puntos en la evaluación cuantitativa, quedó fuera de la contienda, tras la realización de la valoración cualitativa.

La crisis

Las menores de recomendaciones se registraron en la gestión del ahora ex presidente de CDH, Adolfo López Badillo.

El argumento en los años 2011-2019, fue que se conciliaba entre los quejosos antes de llegar a la recomendación.

A lo largo de ocho años solo el 0.2% de las solicitudes de intervención por presuntas violaciones de derechos humanos, llegó a ser recomendación.

De 2011 a 2018, la CDH Puebla recibió 88 mil 516 solicitudes de intervención, de las cuales 12 mil 132 fueron calificadas como quejas por presuntas violaciones a derechos humanos.

Pero solo una de cada 473 solicitudes llegó a ser recomendación o una de cada 64 calificadas como quejas llegó hasta el apercibimiento a alguna autoridad.

Fuentes de la CDH, señalaron en su momento que de manera constante quejas de ciudadanos se rechazaban y no se les toma en cuenta su denuncia, ya que se les convence que no procederían.

Historial de recomendaciones:

2019: 22 (de enero a noviembre)

2018: 16

2017: 13

2016: 11

2015: 26

2014: 34

2013: 36

2012: 24

2011: 26

2011: 35 en últimos 6 meses de gestión anterior

Recomendaciones a Secretarías estatales:

2011: 13

2012: 5

2013: 7

2014: 4

2015: 5

2016: 5

2017: 6

2018: 4

2019: 3

SSPE:

2011: 4

2012: 1

2013: 4

2018: 2

2019: 2

FGE:

2016: 4

2017: 4

2018: 2

PGJ:

2011: 6

2012: 4

2013: 3

2014: 3

2015: 2

SEP:

2013: 2

2014: 1

2016: 1

Infraestructura:

2011: 1

Salud:

2015: 3

2017: 1

2019: 1

ISSSTEP:

2017: