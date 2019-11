Vueltas a la derecha se eliminarán para mayor seguridad de peatones: Eduardo Covián

Las medidas serán votadas el próximo 19 de noviembre en la Sesión Ordinaria de Cabildo.

Eduardo Covián, regidor y presidente de la comisión de Movilidad aclaró dudas respecto a la implementación del programa 1x1, prohibición de las vueltas a la derecha y reducción de velocidad en vialidades secundarias y primarias.

Durante una entrevista en el programa Destrozando la Noticia (#DLN), el regidor informó que las vueltas a la derecha solo van a estar permitidas donde estén señalizadas y de las 20 que hoy existen se eliminarán 3 en la primera etapa, ubicadas en el Boulevard 5 de Mayo con esquinas en la 31 Oriente, 43 Oriente y 2 de octubre, esto debido a que se busca dar más seguridad del peatón y mejoramiento del diseño de las calles.

Asimismo, Covián explicó el programa 1x1: "No existía en el código reglamentario de municipio, nos va a permitir generar civismo y educación vial, (...) tenemos por ejemplo, el de la 4 oriente y 6 norte, donde está el Parián, los de las juntas auxiliares, y Centro Histórico depende de lograr la Zona 30 de los automóviles".

Respecto a los límites de velocidad, el funcionario detalló que en vialidades primarias se permitirán 70 y 50 kilómetros: "el tema es privilegiar que no tengamos accidentes, estamos en segundo lugar de muertes viales a nivel nacional, solo abajo de León, que no es un lugar honroso y mucho del tema ocurre por la velocidad, y no solo es para proteger al que va caminando, sino también al que va manejando".

Las medidas serán votadas el próximo 19 de noviembre en la Sesión Ordinaria de Cabildo, de ser aprobadas, se enviarán al Periódico Oficial del Estado y entrarían en vigor cinco días después de su fecha de publicación.

Para finalizar, el regidor apuntó que las modificaciones viales en la capital poblana tienen como objetivo ser un modelo cívico que ayuden a establecer ciudadanos más empáticos.

