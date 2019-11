Miguel Barbosa y diputados deben echar abajo privatización del agua: AMLO

El presidente destacó que a, nivel nacional, logró detenerse la privatización, la que impulsaban el PRI y el PAN.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), refirió que el gobierno que encabeza Miguel Barbosa Huerta debe revisar junto con el Poder Legislativo el asunto jurídico y entonces echar abajo la privatización del Agua en Puebla.

A pregunta del contrato que hizo Rafael Moreno Valle Rosas con Concesiones Integrales conocida como "Agua de Puebla para Todos", refirió que no es posible que se privatice.

"No existe la posible de que se privatice el agua, se tiene que ver si ya se llevaron a cabo las privatizaciones en los estados, pero esto ya corresponde a las legislaturas locales, a los gobiernos de los estados y en el caso del gobierno federal nosotros hicimos el compromiso de jo hacer modificacion a estas leyes anti populares, entreguistas que se aprobaron en el periodo neoliberal hasta después de transcurrido el periodo de gobierno", respondió a la periodista poblana Tania Damián.

En la conferencia mañanera de este miércoles, recordó que los grupos parlamentarios del PRI y el PAN impulsaron la privatización del agua a nivel nacional; sin embargo, el grupo lopezobradorista logró frenar esta intentona.

"Nosotros desde que estábamos en la oposición detuvimos los procesos de privatización del agua, recuerdo que ya tenían dos partidos un acuerdo en comisiones, ya estaba el dictamen, tenían ya la propuesta para la privatización del agua y en ese entonces hablamos con legisladores nuestros, estábamos en víspera de elecciones, hubo protestas y se detuvo el proyecto, no pasó a votación a la Cámara porque incluso tenían mayoría y podrían aprobar la reforma para la privatización del agua, fue un triunfo de las pocas cosas que se pudieron detener", refirió.

Lamentó que ese mismo triunfo no se pudo obtener con otro tipo de reformas en materia de hacienda, fiscal, energética, educativa y laboral, como parte del Pacto por México que en su momento impulsó el ex presidente Enrique Peña Nieto, pero anunció que su gobierno encamina acciones legales para consumar la transformación de la vida política del país.

Congreso reformará ley para evitar cortes de agua y amedrentamiento de Concesiones Integrales

Ante la postura del mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, refirió que se reformará la Ley de Agua del Estado de Puebla, con el objetivo de evitar cortes de agua y la presencia de la fuerza pública como modo de amedrentamiento de Concesiones Integrales a los usuarios.

Ante los nudos legales que existen, el Congreso del Estado no puede revertir el contrato de agua, toda vez que este permiso no paso por el Poder Legislativo, incluso el mandatario local, Miguel Barbosa Huerta, ha manifestado que echar abajo el contrato costaría al estado una cantidad millonaria.

En este orden, de forma paulatina desde el Congreso del Estado se realizarán reformas a la Ley de Agua para proteger a las familias poblanas “se va a dictaminar los cobros y se va a ver por medio de la vía jurídica, el asunto de la concesión le toca al Ejecutivo hacer eso porque como el convenio lo firma el OPD y no el cabildo se escudan en un afán trinquetero y no pasa por el Congreso, pero nosotros estamos en la mejor disposición y que mientras en lo que se resuelve vamos a modificar la ley para que no les sea gravoso a los ciudadanos”, dijo.

Las reformas, dijo, en la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Nora Merino Escamilla.

“El convenio nunca llegó al Congreso, no es una facultad nuestra como tal, hay que tener mucho cuidado nada más, en no modificar de más la ley para que no vaya a costarle al estado algún tipo de multa o cuestiones que en el convenio han estado, por eso digo que se tiene que hacer una revisión jurídica, casi de cirugía para que pueda estar bien hecho”, refirió.

Cabe recordar que Barbosa Huerta, manifestó que el problema del agua no es solo revertir la concesión sino garantizar que el líquido llegue a todas las familias poblanas, el saneamiento y la inversión para una red hidráulica, pero además acompañada de un tema jurídico.