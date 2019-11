Se niega Mario Bracamonte a dejar dirigencia de Morena

Al no haberse concretado el proceso de renovación de las dirigencias, consejeros nacionales, incluso líderes estatales han mencionado que se debe nombrar a un comité interino, tanto a nivel nacional como estatal.

El delegado con funciones de presidente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Bracamonte González, rechazó una dirigencia interina al vencer su periodo al frente de este partido en Puebla, y ante el fracaso de la elección interna de este movimiento de la que saldrían los miembros del Comité Ejecutivo Estatal (CEE).

Adelantó que desconocerá el acuerdo al que llegue el Consejo Nacional o el Comité Ejecutivo Nacional, pues en ningún artículo del estatuto se menciona la posibilidad de nombrar a una dirigencia interina, como se ha ventilado a nivel nacional tanto en el Consejo y en el CEN.

Y es que, al no haberse concretado el proceso de renovación de las dirigencias, consejeros nacionales, incluso líderes estatales como Edgar Garmendia de los Santos, secretario general de Morena, han mencionado que se debe nombrar a un comité interino tanto a nivel nacional como estatal, los que de forma temporal representen al partido y den pie al proceso de renovación, junto con la Comisión Nacional de Elecciones.

“Eso que dice usted de un comité provisional hasta donde sé, a mi nadie me ha comunicado que va haber comités provisionales, ni los dicen los estatutos, ni lo he visto en ningún lugar, entonces a nosotros nadie nos ha informado respecto a esto, y si se dice eso pues hay que revisar estatutos, yo invito si alguien está diciendo eso o corriendo esa voz o esa especie es importante que nos atengamos a estatutos y en estatutos no aparece esa figura de la que usted me habla”, dijo.

El delegado con funciones de presidente, quien por cierto no apareció en el padrón de Morena el día de las asambleas distritales, refirió que el estatuto no marca en ningún artículo la posibilidad de que funcionen las dirigencias interinas.

“Los estatutos de partido dicen que no hay fracciones, no hay grupos no hay tribus y así nos mantenemos y el partido esta donde debe estar, tiene estructuras y tiene instancias e instituciones y estas están representadas en este lugar amen de la militancia”, agregó.

Sin embargo, hay que recordar que Bracamonte González es delegado con funciones de presidente, desde que Gabriel Biestro Medinilla dejó el cargo para asumir su responsabilidad como diputado local.

Las dos convocatorias de Morena, que citan a sesiones del Consejo Nacional una el domingo 17 de noviembre y otra el 24 de noviembre se refieren a reponer el proceso de renovación de los órganos de dirección de este instituto político, cumpliendo el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En el caso de que el Consejo avale a un CEN interino esta decisión se replicaría en los estados, pues las actuales dirigencias vencieron su periodo desde el año pasado, pero su función se alargó por acuerdo del Consejo Nacional tomando en cuenta la coyuntura del triunfo de Andrés Manuel López Obrador.

Anuncian asambleas informativas

En el estado se realizarán asambleas informativas en apoyo a Andrés Manuel López Obrador, anunciaron integrantes del CEE, esto luego de las decisiones que en su gobierno ha tomado y que han provocado el rechazo de las y los ciudadanos, especialmente de grupos de derecha.

Sin embargo, solo a pregunta expresa, los morenistas también aplaudieron las decisiones que el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta, realiza en contra de la corrupción, pues si existen actos de ilegalidad se deben investigar y en su caso sancionar.

“Todas las acciones que las autoridades emanadas del partido sean presidentes municipales, diputados, gobernadores, realicen en cumplimiento de los principios serán respaldadas por nosotros. Si existe; por ejemplo, en temas como el que usted refiere, ilegalidades, yo aplaudo que el gobierno del estado regule y sancione a quienes están en la ilegalidad, desde luego que sí, todos aquellos que cumplan los principios serán respaldados, es muy importante”, refirió Bracamonte González.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes Alonso Aco, Isabel Lugo, Alejandro Carvajal y Eduardo Carreño, además de los integrantes del CEE.