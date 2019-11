Patjane desaparecido; regidores de Tehuacán reinstalan a despedidos

La próxima semana se define el futuro del Ayuntamiento tehuacanense.

Será la próxima semana cuando se decida el futuro del Ayuntamiento de Tehuacán, luego de las solicitudes de revocación de mandato en contra del gobierno de Felipe Patjane.

Incluso, el aún edil sufrió un nuevo revés, pues en cabildo se aprobó la ratificación de cuatro funcionarios a los que había despedido el alcalde.

En este entorno, el observatorio ciudadano Igavim aclaró que su solicitud de revocación no solo es contra Felipe Patjane, sino contra todo el cabildo por diversas irregularidades.

Además, desde la semana pasada no se sabe el paradero del munícipe, quien ya no se ha presentado a las oficinas del Ayuntamiento desde hace varios días y no responde a los teléfonos.

La próxima semana se espera que se conozca cuál es el avance de la petición de revocación de mandato que la síndico Laura Virginia entregó al Congreso del estado.

Asimismo será analizada la otra petición para quitar al alcalde realizada por Igavim, hace una semanas, también entregada a los legisladores locales.

Destitución general

El observatorio Igavim informó que la solicitud que ingresaron al Congreso del Estado de Puebla, desde hace varios días sobre la revocación de mandato, no está dirigida solo para el Presidente municipal Felipe Patjane, sino para todo el cabildo.

Señaló la organización civil que la solicitud deriva de deficiencias, opacidad y conflictos internos dejando de lado al ciudadano, esto bajo una metodología propia que vincula las obligaciones indicadas en las leyes, análisis de indicadores externos e internos, programas presupuestarios, actas de cabildo, percepción ciudadana y respuestas de solicitud de información.

“De esta manera hay que separar lo administrativo de lo político, actualmente los políticos siguen evadiendo su responsabilidad sin jerarquizar y cubrir las necesidades, por lo que resulta complicado recuperar la confianza de la ciudadanía”, sentenció.

¿Y Patjane?

En este explosivo entorno, está desaparecido el edil Felipe Patjane, presidente municipal, mientras regidores en cabildo determinaron dejar sin efecto las bajas en el Ayuntamiento.

Por lo tanto, podrán regresar a sus cargos el secretario general, Alejandro Guerrero; el contralor Víctor Valladares; la tesorera María Siliceo Rodríguez y la directora de Obras Públicas, María Sara Pedraza López, continuarán en sus respectivos cargos.

Hasta el momento, el alcalde no ha hecho ningún pronunciamiento por ninguna vía de comunicación, luego de que hace unos días por Facebook hizo un pronunciamiento.

Incluso el pasado viernes ofreció una rueda de prensa y no habló sobre el tema de los despedidos, a pesar de que fue cuestionado por medios locales por el conflicto.

Esta semana, aunque había solicitado Felipe Patjane que se efectuará un cabildo extraordinario, finalmente la mañana del lunes, no se presentó, por lo que se realizaron las sesiones oficiales sin su presencia.

Al respecto, la síndico Laura Virginia Gallegos Sánchez, señaló que nadie sabe dónde se localiza el presidente ni tampoco le respondió el teléfono, aunque justificó la ausencia, sin dar más detalles.

Medios locales confirmaron que hasta la noche del lunes no se tenía conocimiento del paradero del alcalde, incluso colaboradores mostraron preocupación porque a ninguno de ellos les respondió las llamadas telefónicas.

Al desconocer si aceptará Felipe Patjane la determinación del cabildo de ratificar en sus cargos a los funcionarios dados de baja, se dejó sin efecto los memorandos de despido.

El regidor de Servicios Públicos Municipales, Alejandro Villareal Hernández, adelantó que pretende impugnar la sesión debido a que no fue convocado ese día, luego de manifestarse en contra de la decisión.

Aunque no informó cuándo presentará ese recurso, dijo está en espera de que le entreguen algunos documentos que pidió a la Secretaría General, entre los cuales se encuentran las actas de cabildos.

Señaló que la decisión definitiva, porque si procede la impugnación al cabildo se echaría abajo todo lo que en esa sesión se aprobó, incluyendo la permanencia de los funcionarios, así como la solicitud de revocación de mandato contra el presidente municipal.

La revisión

La próxima semana en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, se iniciarán las mesas de trabajo con regidores y el observatorio Igavim que solicitan la destitución de Felipe Patjane Martínez.

La presidenta de la comisión, Vianey García Romero, informó que no hay un tiempo establecido para iniciar el proceso de revocación de mandato, aunque haya diversas inconformidades contra el edil tehuacanense.

De este modo, escucharán los argumentos de los inconformes en estas reuniones previstas para la próxima semana, aunque no significa que se oficialice el proceso de revocación.

Aclaró que está considerado mandar a llamar al alcalde para dirimir sus conflictos con regidores de Cabildo, ya que no ha realizado tampoco él alguna solicitud de ser escuchado.

Señaló además que es obligación de su comisión atender las peticiones sobre ese tema, al tiempo de señalar qué hay otras, pero poniendo atención al caso de Tehuacán.