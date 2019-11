Una escuela en la comunidad de Santa Clarita en Los Ángeles, California, Estados Unidos, registró un tiroteo durante esta mañana la cual dejó siete heridos.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles, el instituto Saugus High School registró varias detonaciones de arma de fuego alrededor de las 9:00 horas, tiempo local.

ALERT: PLEASE AVOID THE AREA OF SAUGUS HIGH SCHOOL ON BOUQUET CANYON ROAD. A POSSIBLE SHOOTING HAS BEEN REPORTED AND EMERGENCY UNITS ARE RESPONDING. pic.twitter.com/uljpLjAyNZ