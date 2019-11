Por vergüenza debe renunciar el secretario de organización de Morena: Gabriel Biestro

Biestro aseguró que el secretario de organización de Morena, Eduardo Carreño Ortiz, debe renunciar a su cargo e investigado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

Por vergüenza, el secretario de organización del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Eduardo Carreño Ortiz, debe renunciar a su cargo y por oficio debe ser investigado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, pues se evidenció que las asambleas informativas que realiza no son precisamente para defender las decisiones del gobierno federal sino para desprestigiar a morenistas.

#Ahora 💡 Gabriel @Biestro lamenta la postura de Eduardo Carreño quien realiza reuniones para desprestigiarlo y señala que debe ser sancionado por el CEN de Morena.



Vía @yazcurinoticias 📹 pic.twitter.com/Z374bQuWAD — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) November 14, 2019

Tras comentar lo anterior, el diputado morenista, Gabriel Biestro Medinilla, lamentó la postura que asume el secretario de organización, pues en lugar de organizar reuniones con morenistas para atacarlo su postura debe ser de defensa a las acciones de los gobiernos emanados de la coalición “Juntos Haremos Historia”, especialmente a favor del presidente, Andrés Manuel López Obrador y del gobernador, Miguel Barbosa Huerta.

“El tema de decir que se va hacer una gira para hablar mal de tal o cual persona es una falta grave, por vergüenza debería de renunciar”, refirió el diputado local, quien lamentó el contenido de esta conversación .

El morenista dijo que es un papel muy triste el que asume Eduardo Carreño Ortiz, pues hay varios temas de estado que debe defender ”no se trata del poder por el poder, necesitamos un partido fuerte, que respalde, que cobije, sobre todo las acciones del presidente, no he visto que Morena salga a defender al presidente, salga a defender al gobernador o fije una postura del temas que son muchos, el partido pareciera que esta desmayado, que no fija posiciones”, dijo.

Gabriel Biestro Medinilla defendió que cuándo él fue dirigente de este partido político en el estado, incluso conoció a varios medios de comunicación, porque constantemente fijaba posturas a favor del proyecto de nación que abanderaba Andrés Manuel López Obrador y para defender a los candidatos quienes participaron en los procesos electorales.

“El partido esta vivo, esta fuerte y esa fortaleza se la da la gente, más allá de estar gastando el tiempo en hacer giras y desprestigiar a uno u a otro sea de nuestro equipo o no sea, lo que se tienen que poner hacer es a trabajar porque el partido esta haciendo un proceso de evolución, esta en un proceso fuerte de evolución de contienda interna, si son autoridades estatales se porten con legalidad y con imparcialidad eso es lo primero y si no lo hacen que mejor renuncien”, dijo.

De acuerdo a los estatutos de Morena, Eduardo Carreño Ortiz puede ser castigado, debido a los ataques lanzados en contra de sus compañeros de partido, quienes desempeñan cargos de elección popular.