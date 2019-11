Rechaza Fernando Manzanilla intervención en la vida interna del PAN

El funcionario estatal dijo que el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, ha sido claro en prohibir que los servidores públicos se involucren en decisiones de partidos políticos.

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Fernando Manzanilla Prieto, rechazó que se involucre en temas partidistas, como acusan grupos de panistas, señaló que ni él ni el gobierno del estado se inmiscuye en temas de institutos políticos, como sí ocurrió en el gobierno de Rafael Moreno Valle, desde donde había un control directo de funcionarios en varios partidos.

En entrevista, el funcionario estatal dijo que el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, ha sido claro en prohibir que los servidores públicos se involucren en decisiones de partidos políticos y en su caso acata esta línea, misma que también ha marcado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Manzanilla Prieto refirió que lo mismo tiene amigos panistas, que priistas, morenistas, perredistas y de otras fuerzas políticas, pero siempre respetando sus ideologías y sin intervenir en sus procesos o decisiones.

"Yo no tengo mayor vinculación con el PAN como partido, si tengo muchos amigos que son panistas yo también tengo muchos amigos que son perredistas, morenistas, y el mandato del gobernador ha sido no incorporarnos a tareas partidistas es un mandato que viene incluso desde el gobierno federal y así lo hemos seguido", dijo.

El funcionario estatal dijo no estar afiliado a ningún partido político, al tiempo que rechazó los señalamientos de Marko Cortés.

El pasado lunes en su visita a Puebla, Marko Cortés Mendoza, líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN) fue cuestionado respecto a la posible influencia de Fernando Manzanilla Prieto en decisiones del albiceleste, pero al responder nunca dijo su nombre aunque dejó claro que no permitirían la injerencia de grupos externos al albiazul en decisiones estrictamente de partido.

Gobierno de Puebla no influye

El secretario de gobernación, Fernando Manzanilla Prieto lamentó que ahora grupos panistas se "aterroricen" y constantemente lo señalen de presuntamente influir en decisiones de partido, cuando muchos de ellos sí lo hicieron cuando fueron servidores públicos. Incluso, recordó que, en el gobierno de Rafael Moreno Valle, toda la operación política del PAN se planeaba desde el gobierno del estado, a través de un personaje "siniestro": Eukid Castañón Herrera.

"Señala (Marko Cortés) una serie de cosas sin un elemento probatorio. ¿Qué veo yo? Primero me parece raro que cómo es que ahora sí se aterroricen cuando realmente todos fueron parte de un régimen porque todos se beneficiaron, tuvieron cargos, tuvieron posiciones, una serie de temas en el régimen morenovallista donde se controlaba al PAN desde el gobierno, desde la cabeza porque cuándo fueron parte de eso no decían nada y ahora sí, yo creo que es más bien un tema de conflictos internos desde grupos y ahora si que yo los respeto y tengo buena impresión de algunos de ellos, de otros no", refirió.

En este orden, el funcionario estatal dijo que con estos señalamientos en su contra lo único que reflejan grupos de panistas es su conflicto interno y lucha de poder, pero no hay un argumento real ni pruebas que lo involucren en decisiones de partidos, incluso señaló que está enfocado a su labor como servidor público cumpliendo tareas que el mismo gobernador, Miguel Barbosa Huerta, le encomienda con el objetivo de lograr la Cuarta Transformación.

"Básicamente lo que están tratando es de dirimir un conflicto interno entre ellos utilizando al gobierno del estado para decir ahí viene el lobo. Todo ellos fueron parte de la estructura morenovallista que operaba desde el gobierno del estado", refirió.

Se descarta para próximas elecciones

Semanas atrás, Fernando Manzanilla Prieto anunció que no participará en las elecciones de 2021 y afirmó que se enfoca en su trabajo.

El funcionario cada semana participa en las Jornadas de Atención Ciudadanas y con ello atiende a los poblanos en las demandas que necesitan de forma particular o bien en temas comunales.

Manzanilla Prieto puntualizó que las acusaciones reiteradas en su contra se deben a que simplemente hay grupos quienes temen a que participe en las siguientes elecciones, pero esto lo descarta.

En este sentido, invitó a quienes lo acusan y señala a que "hagan un examen de conciencia, porque antes sí hubo un un partido de estado", finalizó.