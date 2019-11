Suministro y calidad de agua no sólo se logrará con revertir privatización: Miguel Barbosa Huerta

El gobernador anunció que trabaja en proyectos de agua potable para garantizar el suministro a las familias, de forma paralela continúa la lucha para echar abajo el contrato con Concesiones Integrales.

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, anunció que trabaja en tres proyectos de suministro de agua potable de forma paralela al litigio que lleva a cabo para revertir el contrato con la empresa Concesiones Integrales comercialmente conocida como "Agua de Puebla para Todos", el que no es fácil, debido a que en las cláusulas intervienen hasta tribunales internacionales.

Entrevistado respecto al llamado que realizó el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para revertir el contrato de agua potable, el mandatario local dijo que no sólo se trata de echarlo abajo, pues el asunto es complejo y tiene a los mejores abogados trabajando en este asunto.

"Estoy trabajando en tres proyectos de suministro de agua y poder resolver fuera de los polígonos de agua de Puebla o SOAPAP el suministro a Puebla, nunca he descartado lo que se llama la figura de la intervención que significa: no vas a cumplir, con permiso, nosotros lo operamos, tengo todo. Tengo una formación para cumplir todo, tengo un despacho de los más importantes de México metido en el tema porque contra los que nos vamos a enfrentar son de los hombres más ponderosos en esa materia y no les tengo miedo y vamos hacer un litigio y una defensa muy digna de los intereses de nuestra ciudad, de nuestro estado", dijo.

El gobernador dijo que conoce el contrato, ya lo analizo y estudio, por ello señala que el tema no es fácil echarlo abajo, a la par de reiterar que el tema del agua es un asunto amplio y complejo, pues se trata de garantizar agua para el consumo de miles de familias, limpia y tratada.

"Yo veo el tema del agua potable como lo ve la gente, como lo ve el propio López Obrador que es un derecho, no es un negocio y vamos caminando hacia ello, pero tengo que actuar con conocimiento de causa y lo estoy haciendo, traigo a los despachos de más alto nivel en el país asesorándome porque no se trata de asumir una posición solo de luchador social hoy somos gobernantes", refirió el mandatario local.

Trabajar para revertir la privatización del agua fue un compromiso que asumieron las y los entonces candidatos a cargos de elección popular emanados de la coalición "Juntos Haremos Historia"; sin embargo, el mandatario local reconoce que echar abajo está concesión traería grandes problemas de tipo económico al estado, por ello es que se analizan otras opciones con el objetivo.

La semana pasada, en una conferencia de prensa mañanera del presidente, Andrés Manuel López Obrador, le mandatario comentó que exclusivamente corresponde al estado revertir la privatización del vital líquido, pues a nivel nacional se logró que no se concretará este tema que en su momento intentaron grupos del PRI y PAN.

En este orden, el gobernador puntualizó que "ese tema ya lo conozco de manera exacta y no es un asunto que solo se resuelva revocando la conceción, tiene que ver cómo se garantiza el suministro del agua en la zona conurbada, no es un asunto de solamente revocar la concesión que por cierto hay quien dice que ni siquiera se aprobó la misma por el Congreso que todo es irregular y quién garantiza el suministro del agua, quién maneja", dijo el mandatario local.

Paquete económico contempla Foto Multa

Por otra parte, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, anunció que el programa Monitor Vial que se implementó en gobiernos anteriores también está contemplado en la Ley de Ingresos del Estado de Puebla que el jueves por la noche quedó presentada al Congreso del Estado.

Sin embargo, señaló que este programa no tiene un fin recaudatorio más bien intenta prevenir los accidentes viales, por ello es que se plantea un Modelo diferente de este programa "vamos a regularizarlo son acciones de control vehicular y de seguridad, pero está sin funcionar porque todo fue corrupción, vamos a licitar otra vez para que empresas que no engañen sean las que se opere esto", dijo.

El mandatorio local dio que se lanzará la convocatoria para licitar este programa, pero anunció que a diferencia de otros años, en esta ocasión se realizará un trabajo transparente, incluso recordó que los procesos ya son transmitidos en vivo para evitar irregularidades..

"Vamos a empezar a licitar todos los servicios del año siguiente, la multa debe aplicar pero habrá descuentos, habrá muchas formas para hacer más accesible para los ciudadanos que infrinjan, los transeúntes, quienes infrinjan la norma de tránsito", dijo el mandatario local.

Cabe recordar que, por el momento no funciona este programa en los tramos carreteros que conectan a Puebla capital con otros municipios.