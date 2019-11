Ofrecerá Lupita D'Alessio gran concierto de clausura del festival Vaniloquio 2019

El evento se realizará este sábado 23 de Noviembre a las 9 de la noche en la Plaza de la Concordia de San Pedro Cholula. El evento es gratuito.

Poseedora de una gran voz y estilo interpretativo único, Lupita D'Alessio, “La leona dormida”, será la encargada del concierto de clausura del festival Vaniloquio 2019.

Del show

Con más de 45 años de trayectoria, Lupita D'Alessio ofrecerá un show musical como solo ella sabe hacerlo en el escenario, donde estará acompañada de sus músicos y coristas, haciendo derroche de talento y energía, en una velada única donde ofrecerá lo más reciente de sus producciones como el álbum “Cuando se ama como tú”, hasta sus clásicos éxitos inolvidables y controvertidos.

Por lo anterior, en este recorrido musical que ofrecerá a los poblanos y público en general, no pueden faltar en su repertorio, canciones como: Lo siento mi amor, Leona dormida, Ni guerra ni paz, Mudanzas, Mentiras, Es un peligro, Engañada por ti, Ya no regreso contigo, Punto y coma, Ese fue tu error, Se vende esta casa, Qué ganas de no verte nunca más, No me preguntes quién, Ese hombre, Acaríciame, Te estás pasando, solo por mencionar algunas de las muchas canciones que han sido grandes éxitos en su trayectoria artística y donde hay que destacar que tiene más de 24 millones de discos vendidos.

De su carrera

Lupita D´Alessio inició su carrera en la década de los 70´s con la canción “Mi corazón es un gitano”.

Gracias a este éxito le siguen un gran número de producciones discográficas entre estas: Estoy aquí, Cuando el amor te bese, El adiós, Desde mi libertad, Boleros de siempre, Gaviota del aire, No me pregunten, Lo blanco y lo negro, Soy como toda mujer, Mentiras, Éxitos en ranchero, Canciones prohibidas, Yo, Sentimiento al desnudo, Borraré tu nombre, Como tú, Mundo de juguete, Tiempo de amor, Mudanzas, Cuando se ama como tú solo por mencionar algunos de sus discos de estudio.

Además de ser reconocida como una de las mejores intérpretes mexicanas, en sus inicios alternó la carrera con la actuación, algunas de las películas donde participó: Siempre en domingo, Hoy voy a cambiar, Mentiras. También se le recuerda en telenovelas como: Cartas sin destino, Ana del aire, Pacto de amor, Aprendiendo a amar, Ellas inocentes o culpables.

Aunado a que también ha sido la encargada de interpretar el tema principal de melodramas, entre estos: Tiempo de amar, Aprendiendo a amar, Mundo de juguete, Entre brumas.