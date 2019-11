Ayuntamiento de Tehuacán busca a suplente de Felipe Patjane

Artemio Caballero López, podría ser el próximo presidente municipal de Tehuacán, ante la aprehensión de Felipe Patjane Martínez, quien aún legalmente ostenta el cargo.

Este martes se celebró la sesión ordinaria de cabildo en la que se trató el tema para designar a quién tomará las riendas del Municipio, luego de la situación legal que enfrenta Patjane Martínez.

Mientras tanto, en sendas entrevistas los presidentes municipales de San Andrés y San Pedro Cholula, Karina Pérez Popoca y Luis Alberto Arriaga Lila, señalaron que no se debe politizar el asunto, al tiempo de invitar a los ediles a conducirse con honestidad.

Nuevo alcalde

El Cabildo de Tehuacán ya tuvo acercamientos con el suplente del alcalde, para que ocupe el cargo, quien en caso de negarse, un integrante del cabildo sería el que sustituya.

En entrevista a medios locales, la síndico municipal Laura Virginia Gallegos Sánchez, señaló que pese a que la ciudadanía ha exigido que todos los regidores renuncien a su cargo, no lo han tomado en cuenta.

Por lo tanto, todo el cuerpo edilicio seguirá en funciones, pues serán las instancias correspondientes las que definirán la situación de manera legal.

Desconoció el tema de las presuntas demandas que recae sobre la misma síndico y el regidor de Hacienda, Víctor Manuel Canaán Barquet, ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

De este modo, afirmó no le ha llegado alguna notificación, sin embargo, cada quien es libre se asumir sus derechos.

La vinculación a proceso

El presidente municipal de Tehuacán, Felipe Patjane Martínez, deberá responder ante irregularidades administrativas, por un daño patrimonial de 62 millones de pesos, por lo que se le dictó vinculación a proceso.

Este lunes, cerca de las 20:00 horas, el Juez de control determinó una medida cautelar de prisión preventiva por el delito del Uso Indebido de la Función Pública.

Mediante dos audiencias se determinó de que el alcalde se quedaría detenido, para responder ante irregularidades administrativas, que presuntamente generaron el daño patrimonial.

De este modo el edil no podrá salir de prisión por los presuntos contratos firmados sin permisos del cabildo, así como diversas pólizas, y por su intervención en áreas como tesorería, adjudicaciones, hacienda, entre otras.

Al respecto a Síndico Municipal, Laura Virginia Gallegos Sánchez, quien estuvo presente en la audiencia, al ser cuestionada por reporteros, respondió que el ayuntamiento emitiría un comunicado sobre la situación.

Unas firmas de contratos sin autorización de cabildo y la detección de aviadores, mantienen en prisión al presidente municipal de Tehuacán, Felipe Patjane Martínez, delitos denunciados por la Contraloría municipal ante la Fiscalía Anticorrupción.

En entrevista a Intolerancia Diario, la síndico municipal, Laura Gallegos, aclaró que hasta el momento en la carpeta de investigación no hay acusaciones de desvío de recursos.

Asimismo, indicó que ante la ausencia del presidente municipal no hay ingobernabilidad, ya que el cabildo es el cuerpo gobernante, quienes toman las determinaciones de manera colegiada.

De este modo, indicó que los delitos que se le imputan son el de usurpación de funciones, por la firma de contratos sin la autorización de cabildo, así como la detección de aviadores o personas que cobran sin trabajar en el ayuntamiento.

Por lo tanto, aclaró que ella como apoderada legal del ayuntamiento en asuntos legales, interpuso la denuncia por usurpación de funciones derivado de las investigaciones y a solicitud de la Contraloria municipal, quienes detectaron las anomalías.

Transparencia, marco legal y honestidad

En sendas entrevistas, los alcaldes de San Pedro y San Andrés Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila y Karina Pérez Popoca, respectivamente, señalaron que no se debe politizar el asunto.

“Espero que todo sea dentro del marco de ley, dijo al tiempo de expresas su solidaridad al presidente municipal aprehendido”, señaló Arriaga Lila.

“Que las cosas se lleven dentro del marco legal y que las investigaciones se lleven a cabo en un tema justo y que no se anteponga lo político sino simple y llanamente que se lleve de manera transparente”, dijo el alcalde cholulteca.

“Nos conviene a todos los presidentes municipales que lo que se realice en contra de Felipe Patjane, se haga dentro de un marco de ley”, insistió.

Por su parte, Karina Pérez, señaló que la detención de Felipe Patjane, marca la referencia de que los presidentes municipales para que se conduzcan con honestidad, respeto a la ciudadanía.

“No soy la autoridad competente, pero solo en mi ejercicio como presidenta municipal debo ser cuidadosa con lo que hago y con lo que digo y aplicar el recurso económico para los sanandreseños”, señaló.

“Personalmente me afecta, porque la verdad en el sentido humano, sabemos que todo proceso es complicado, aquí las cosas como son y es lo que debe de ser como lo marca la cuarta transformación el no mentir, no robar y no traicionar”, dijo.

“Es una ley para funcionarios públicos que emanamos de un proceso de coalición que confirmamos presidentes municipales, diputados y nuestro propio presidente”, comentó la alcaldesa.

“No considero que sea ninguna venganza, se conoce el proceso de formación, que era una persona que respetaba, pero en el ejercicio de gobierno, más allá de un tema partidista debemos conducirnos con honestidad y respeto”, señaló finalmente.