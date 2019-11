Presenta Fernando Manzanilla denuncia por espionaje ante la FGE

El funcionario señaló que se trataba de una platica privada que fue grabada, lo cual debe ser considerado un delito.

El espionaje telefónico del que fue victima el secretario de gobernación, Fernando Manzanilla Prieto, tendrá consecuencias legales, pues el funcionario anunció que este mismo martes presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de quien resulte responsable por haberlo grabado y por haber filtrado el audio a medios de comunicación, pues se trataba de una conversación privada con el regidor de Tehuacán, Víctor Cannán Barquet.

“En el caso de la denuncia es una denuncia ante quien resulte responsable no sabemos quién grabo, si hay una intervención en las llamadas telefónicas, eso es lo que se convierte en un delito ya no me toca decidir, lo vamos a presentar el día de hoy ante el Ministerio Público y ellos tendrán que explicarlo”, dijo el funcionario estatal.

El legislador local interpondrá esta denuncia ante la FGE, luego de que se filtró una conversación entre él y el regidor de Víctor Cannán Barquet, pues si bien señaló que no hay ninguna declaración en la que se señale algún delito, se trataba de una platica privada que fue grabada.

En a conversación que mantuvo el secretario de gobernación con el regidor Víctor Cannán Barquet se ventila que el gobierno del estado habría enviado a personas a laborar en el Ayuntamiento, con el objetivo de que las cosas en aquella demarcación se pacificarán en medio de un conflicto social.

De hecho, el regidor acusa que María del Carmen Siliceo Rodríguez, una de las recomendadas del gobierno estatal se muestra prepotente con él y habla de amenazas en su contra a cargo de la servidora pública.

En este sentido, Manzanilla Prieto, aclaró que no hay ningún delito en la conversación que tuvo con el regidor y detalló que los funcionarios solo los nombró el cabildo porque es su responsabilidad, pero en este caso ante las quejas ciudadanas, el gobierno del estado en su función tenía que garantizar que las cosas estuvieran estables y tranquilas.

“Los nombramientos finalmente que se han hecho son nombramientos que se han hecho por parte del Ayuntamiento y del cabildo, no son nombramientos nuestros son funcionarios de ellos que hemos estado preocupados porque tengan a gente competente sí por qué, porque hemos tenido una serie de quejas que pareciera ser que ahora más que quejas son hechos que se van consumando respecto a malos manejos por muchos decenas y cientos de millones de pesos”, dijo.

En Tehuacán no hubo un gobierno sino un desgobierno

El secretario de gobernación afirmó que en Tehuacán hubo un desgobierno municipal, esto, adjudicó pudo tratarse después de la inestabilidad política que vivió Puebla y que pasaron cuatro gobernadores.

“En Tehuacán no hubo un gobierno, en Tehuacán hubo un desgobierno, quizás fue producto de esta situación donde hubo distintos gobernadores (…) llevábamos denuncias, comentarios, quejas de malos manejos financieros de tiempo atrás, desde la ciudadanía, incluso desde los funcionarios y regidores, no es extraño que la Secretaría de Gobernación nos ocupemos de que las cosas estén estables y estén tranquilas y claro que hemos jugado un papel para eso, garantizar que haya una función pública lo más tranquila”, dijo.

El secretario de gobernación refirió que el gobierno del estado mantiene un respeto a la autonomía municipal y en este contexto, rechazo que haya cometido algún delito, por el contrario, ahora que el alcalde esta detenido y vinculado a un proceso, el gobierno del estado, como lo señaló el mismo gobernador estará pendiente sin violar la autonomía, de cómo se desarrollen las cosas.

Espionaje debe ser sancionado

Respecto al espionaje, el secretario de gobernación sugirió que en Puebla este tema debe ser considerado en las normas legales para castigarse, pues aunque a nivel nacional propuso reformas al articulo 19 constitucional para considerar prisión preventiva a quien cometiera espionaje, el tema no fue incluido.

Señaló que es un tema que debe ser castigado y no solo los casos recientes, sino que se deben investigar hechos de espionaje ocurridos años atrás, “en la parte local más que meterlo en la parte local que yo desconozco cuál es el marco jurídico a detalle se necesitarían algunas reformas, se necesitaría estudiarlo sugerirlo acá”, refirió.