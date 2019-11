Asiente Claudia Rivera proceso del alcalde de Tehuacán

Advierte que no es revancha política y no teme una acción similar en su contra.

Luego de asentir el proceso del presidente municipal de Tehuacan, Felipe de Jesús Patjane Martínez porque la Cuarta Transformación tiene un compromiso social con el combate frontal a la corrupción, Claudia Rivera Vivanco advirtió que no se trata de acciones políticas ni advertencias personales, pero si en contra de cualquier servidor público que caiga en actos de agravios en contra de los ciudadanos.

Previo al Coplamun, la alcaldesa aclaró que el sistema de sistema de justicia nacional le apuesta a la presunción de la inocencia; ahora el caso de su par lo van a revisar, esperará porque en estos momentos el proceso está en desarrollo.

#Ahora 💡 La alcaldesa, @RiveraVivanco_ advierte que el compromiso del gobierno de la federación y de todos los emanados de Morena va en contra de la corrupción, al avalar la detención del alcalde de #Tehuacán, Felipe Patjane.





Además, precisó que la captura de Patjane Martínez no es un revanchismo político porque desde el presidente de la República, alcaldes, diputados, senadores y todos los servidores públicos tienen el compromiso el compromiso de combatir la corrupción.

“Quién comete alguna falta tendrá que ser juzgado, eso es inamovible, es el compromiso que tiene esta cuarta transformación, es el compromiso que tiene morena”.

Recordó que Morena abrió sus puertas a todos los ciudadanos, pero desafortunadamente no todos tienen claro cuáles son los principios cuáles son los fundamentos; al pensar que es solamente un eslogan: el no robar, no mentir y no traicionar, pero esas palabras tienen que ser formas efectivas en el ejercicio del gobierno y el combatir la corrupción por ser un eje rector del gobierno Federal, “es lo que está impulsando el presidente de la República”.

Sin temor

Reiteró que todos los gobernantes de Morena están bajo la lupa, al tener por leyes responsabilidad como funcionarios y como proyecto de nación la responsabilidad para desarrollar sus actividades bien en todos los aspectos.

Espera que no sea una acción de revancha política, “siento que no”, al insistir que la advertencia sí es en contra de quien caiga en actos de corrupción, acción que todos los morenistas lo tienen claro, por eso quisieron participar en este proyecto, en está la línea de trabajo.

“Claro por eso quisimos participar en esa en este proyecto (de Morena); yo en eso por eso creo en el cómo activista y en estás en línea; no tengo temor para nada de ser señalada y seguiré haciendo con responsabilidad lo que es mi función de gobierno municipal”.

Subrayó que ocurra una campaña de persecución del gobernador Luis Miguel Barbosa en contra los alcaldes, de cualquier funcionario o en su contra.