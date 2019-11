El boxeador ruso Sergey Kovalev causó polémica a nivel internacional luego de asegurar que en la pelea contra Saúl 'Canelo' Álvarez ocurrida el 2 de noviembre, no estuvo en buenas condiciones.

Kovalev destacó que en su batalla dentro del MGM Grand en Las Vegas, Nevada, sufrió diversos malestares físicos a consecuencia de los cambios bruscos para tener el mismo peso que el mexicano.

En entrevista con un medio ruso, el pugilista de 36 años señaló que debido a la rápida pérdida de peso y el cansancio arrastrado de un combate que sostuvo tres meses antes, fueron los detonantes de su "mal desempeño".

Kovalev calificó de "ignorantes" a todos aquellos que apostaron a que ganaría la pelea, pues detalló cómo fueron las horas previas al combate contra el cuatro veces campeón en distintas categorías.

"Dadas las condiciones era imposible ganas. Son unos ignorantes aquellos que pensaron que podía ganar. Escalé hasta este peso con noches de tormenta y de insomnio. Pero era una oferta financiera muy interesante".

El ruso dejó su récord en 34 victorias, 1 empate y 4 derrotas, mientras que Canelo Álvarez cuenta con los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Federación Mundial de Boxeo (FMB).

🇲🇽 Ayer logramos superar un reto más gracias a el apoyo de mi equipo, familia y seguidores. ¡Vamos por más! 👊🔥



🇺🇸 Yesterday we accomplished another challenge thanks to the support of my team, family and fans. Let’s go for more! 👊🔥 pic.twitter.com/zaFJQUaF9B